Sibel Can Konserleri Nerede?

Sesi, güzelliği ve zarafetiyle her zaman beğeni toplayan Sibel Can, Kerki Production ve Solfej Organizasyon işbirliği ile düzenlenen konser turnesi kapsamında Ege sahillerini gezecek. Deneyimli sanatçı, Ege konserlerinde 4 yıl aradan sonra çıkardığı albümü ‘Yeni Aşkım’ ın şarkılarını da seslendirecek. Sibel Can’ın 17 Temmuz’da Ayvalık Amfi Tiyatro’da başlayacak olan Ege turnesi Altınoluk, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Datça ile devam edecek. Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını Egeliler için seslendirecek olan Sibel Can, Ege turnesinde yeni albümünden şarkılarına da yer verecek. Güzel sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarının yanı sıra danslarıyla da unutulmaz anlar yaşatacak.