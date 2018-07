Sibel Can Konserleri Nerede?

Sibel Can Ege bölgesi konserlerine başlıyor. Sesi, güzelliği ve zarafetiyle her zaman beğeni toplayan Sibel Can, Kerki Production ve Solfej Organizasyon işbirliği ile düzenlenen konser turnesi kapsamında Ege sahillerini gezecek.