Show TV Dizisi İsim Değiştirdi

Show TV'nin Kırmızı Kamyon isimli televizyon dizisi projesi iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamış ve bir bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturmuştu. Ciddi bir emek ve prodüksiyon ortaya koyarak yayını çıkan Kırmızı Kamyon isimli diziden duyulan beklenti yüksekti ancak proje hayal kırıklığına uğrattı. Çarşamba rekabetinde televizyon ekranlarında yayınlanan dizinin 1. bölümünün reytingleri oldukça düşük geldi ve bu sonuç karşısında herkes çok şaşırdı. Nilay Deniz, Görkem Sevindik, Fatih Al, Osman Çakır, Deniz Hamdioğlu, Toprak sağlam ve Aslı Orcan gibi birbirinden başarılı isimlerin kadroda yer aldığı dizi Kırmızı Kamyon itfaiyecilerin kahramanlık dolu hikayesini anlatarak ilk bölümünü yayınlamıştı.

Dizinin bir bölümde reytinglerinin kötü gelmesi ardından Show TV, Kırmızı Kamyon isimli diziyi geri çekti ve dizinin yeni bölümü tekrardan yayınlanmadı. Seyirci kitlesi Kırmızı Kamyon isimli diziye ne olduğu hakkında merak doldu ve konu ile ilgili olarak araştırmalar yapmaya başladı. Show TV, sezonun en zorlu geçen döneminde yayına başlama hatasını kısa sürede fark etti ve Kırmızı Kamyon isimli projenin Haziran ayında tekrardan televizyon ekranlarına geleceği haberini verdi. Kırmızı Kamyon dizisinin yayın zamanının Haziran ayına ertelenmesi ekibe zaman kazandırmış oldu ve yeni bölümlerini daha özenli bir şekilde çekilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra gerekli olan değişikliklerin yapılması adına önemli bir fırsat elde edildi. Bununla birlikte dizinin isminin de değiştiği öğrenildi ve projenin Kahraman Babam adı ile ekranlara geleceği duyuruldu.

Haziran ayında tekrardan yayın hayatına başlayacağı öğrenilen projenin ismini değiştirmesi ilgi ile karşılandı. Show TV, internet sitesinde projesinin ismini Kahraman Babam olarak değiştirdi ve bu hamle televizyon dizisi hayranlarının gözünden kaçmadı. Dizi Haziran ayında ekranlara gelecekken dram ve aksiyon bir arada olarak sahnelenecek. İkinci kez yayın hayatına başlayacak olan dizinin alacağı geri dönüşler de merak içerisinde bekleniyor ve dizinin yayın hayatına başlaması için oyuncular sabırsızlanıyor.