Show TV Dizisi Final Kararı Aldı

İlk bölüme itibarı ile seyirci kitlesinden ciddi anlamda beğeni toplayan ve Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan başarılı dizi Kuzey Yıldızı, 2 sezondur yayın hayatına devam ediyor ve finale doğru adım adım gidiyor. 2 başarılı isim İsmail Demirci ve Aslıhan Güner tarafından sergilenen performanslar ile başarılı diziler arasında yer alan Kuzey Yıldızı, final yapma kararı alması ile hayranlarını oldukça üzdü. Ünlü oyuncular arasında başarılı bir uyum yakalandığı şeklinde yorumlar yapılıyor ancak komedi türünde ekranlara gelen dizinin ekranlara veda edecek olması hayal kırıklığına uğrattı. Edinilen son bilgilere göre Ordu'da çekimleri yapılan dizinin yayınlanacak olan son 2 bölümünün kaldığı öğrenildi. Bu akşam başarılı projenin 63. yeni bölümü ekranlara gelecek ve seyirci kitlesi eğlenceli anlara şahitlik yapacak.

Kuzey Yıldızı dizisinin Haziran ortasında final yapması konuşuluyordu ancak bu konu hakkında değişikliğe gidildi. 15 Mayıs 2021 Cumartesi akşamında 64. yeni bölümünü ekranlara getirecek olan Kuzey Yıldızı yayın hayatına veda etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Show TV son zamanlarda Ramo ve Arıza dizilerine de final yaptırmıştı ve bir sonraki proje Kuzey Yıldızı oldu. Kuzey Yıldızı ardından ise Alev Alev isimli dizi de final yaparak izleyicilerine veda edecek.

Kuzey Yıldızı’nın yapımcılığını Süreç Film üstleniyor ve yönetmen koltuğunda ise Ersoy Güler oturuyordu. İki ünlü isim Aslıhan Güner ve İsmail Demirci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın başrollerini paylaşıyor. Bunun yanı sıra, oyuncu kadrosunda Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan ve Toygan Avanoğlu gibi isimler rol alıyordu. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde Kuzey ve Yıldız tekrardan en mutlu anlarında büyük bir felaket haberi alacak ve Feride'yi kaybetme korkusu yaşayacak. Ancak bu kez ikilinin yaşadıkları yıkım uzun sürmeyecek ve tekrardan eski ve güzel günlerine geri dönecekler.