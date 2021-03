Sharon Stone'dan Temel İçgüdü itirafı: Şoke oldum!

Ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, 1992 yılında vizyona giren Temel İçgüdü filmiyle sinema dünyasına damga vurmuştu. Yönetmenliğini Paul Verhoeven'in üstlendiği filmde Catherine Tramell rolünü canlandıran Sharon Stone'un sorgulama sahnesinde bacak bacak üstüne atması, sinema tarihine damga vuran pozlardan birine dönüştü. Sharon Stone'un seksi oturuş sahnesine yüzlerce atıf gerçekleştirildi, birçok dizi ve filmde bu sahneyle ilgili göndermeler yapıldı. Yıllar sonra 2006 yılında çekilen Temel İçgüdü 2 filminin başrolünde yine Sharon Stone yer aldı.

"İç çamaşırını çıkarman lazım, ışığı yansıtıyor dediler"

Sinema dünyasına damga vuran sahneyle ilgili açıklamada bulunan 63 yaşındaki Sharon Stone, ünlü bacak sahnesinde kandırıldığını dile getirdi. Sharon Stone "The Beauty Of Living Twice" adlı kitabında yaşadığı olayları anlattı. Kitabın bir bölümü Vanity Fair dergisinde yayımlandı.

Ünlü oyuncu, 1992 yılında vizyona giren filmdeki meşhur sahnenin çekimleri esnasında film ekibinden bir kişinin kendisinden iç çamaşırını çıkarmasını istediğini anlattı. Ünlü oyuncu Stone bunun nedeninin sorduğunu ve giydiği beyaz iç çamaşırın kameranın ışığını yansıttığı cevabını aldığını belirtti. Çekim ekibinden öçzel bölgesinin görünmeyeceğine dair söz aldığını kaydeden Sharon Stone, sahneleri izlerinde şoke olduğunu söyledi.

"Yönetmene tokat atarak odadan çıktım"

Özel bölgesinin filmde görünmeyeceğinden emin bir şekilde filmin son halini görmek için bir yere davet edildiğini kaydeden 63 yaşındaki ünlü oyuncu, "Odada filmle alakası olmayan avukatlar ve ajanlar vardı" dedi. Filmde özel bölgesinin görünmesi nedeniyle şoke olduğunu belirten Stone, filmin yönetmeni Paul Verhoeven'e bu durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. "Biz bir şey göremedik" karşılığını alınca yönetmen Paul Verhoeven'e tokat atarak odadan çıktığını aktaran Stone, arabasına binip hemen avukatı Marty Singer'ı aradığını anlattı.

"Uuzn süre düşündüm ve sahneye izin verdim"

Konuyla ilgili neler yapabileceklerini avukatıyla konuştuğunu ve bu seçenekleri yönetmen Paul Verhoeven'e sunduğunu kaydeden ünlü aktris, yönetmenin bu seçenekleri reddettiğini dile getirdi. Konuyla ilgili uzun süre düşündüğünü ve sonuç olarak filmde gösterilmesine kara verdiğini kaydeden Sharon Stone, "Bu sahne hem filme hem de canlandırdığım karaktere uygundu" yorumunu yaptı. Filmin yönetmeni 82 yaşındaki Paul Verhoeven, bu iddiaları ilk kez 2017'de dile getiren Sharon Stone'u yalanlamıştı. Sahnede neler olacağını Sharon Stone'un bilddiğini kaydeden ünlü yönetmen, iç çamaşırını çıkarma kararının oyuncunun kendisi tarafından alındığını belirtti.