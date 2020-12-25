Şeyma Subaşı Exxen'de Seyahat Programı Sunacak! Acun'un Sevgilisi Çağla Altunkaya Sinirlendi!

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak hamle. Acun Ilıcalı, karısını aldattığı ve bir süre beraber yaşadı ve çocuk yaptığı Şeyma Subaşı'na Exxen'de trendler programını sunduracak.

Exxen'i 1 ocak'ta hayata geçirecek olan Acun ılıcalı, Şeyma Subaşı'na seyahat programı sunduracak. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na Exxen'de trendler programını sundurması sevgilisi Çağla Altunkaya'yı sinirlendirdi.

Çağla Altunkaya daha öncede Şeyma Subaşı'nın Acun'un fotoğrafına yorum atmasını kıskanmış ve profil resmini Acun ile birlikte bir fotoğraf yapmıştı. Şeyma Subaşı'nın Exxen'de seyahat, yemek, alışveriş gibi trend konularını işleyeceği bir prgram sunacağı iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın Acun sayesinde sosyal medyada sıklıkla dünyayı gezmesi ve eğlenmesi eleştirilmişti. Acun bu eleştirilere her zaman karşı çıkmıştı. Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma'ya destek vererek insanlara karşı Şeyma'yı korumaya devam ediyor. Ancak Acun'un bu hamlesi kıskançlık krizine neden oldu. Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya bu hamleye sinirlendi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 18:01