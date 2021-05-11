Şeyma Subaşı Evleniyor!

Özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile birlikteliği konuşuluyor. Geçtiğimiz ay bir televizyon programına çıkan Subaşı, Al Saloussi ile evlenme planlarının olduğunu açıklamıştı. Dün akşam kendi Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle de yakında evleneceğini resmi bir şekilde duyurdu. Bu haberle kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Subaşı, son bir kaç gündür yaz tatili için lüks bir yerde tatil yaptılarını paylaşıyordu. Son olarak, yaptığı paylaşımla evleneceğini duyuran Subaşı, paylaşımında "Düğün için yapılacaklar listesi... Önce konuklar... Aman Tanrım, çok heyecanlıyım! "ifadelerini kullandı. Subaşı'nın mutluluğu göz önünden kaçmadı. Hakkında çok konuşulan ikilinin nasıl bir düğün yapacakları merak konusu.

Aileler Tanışmıştı

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Subaşı, Al Saloussi ile olan birlikteliği hakkında konuşmuştu. Birlikte çok keyifli vakit geçirdiklerini ve çok mutlu olduklarını, hatta aileler arasında küçük bir isteme merasiminin bile yapıldığını belirtmişti. Al Saloussi hakkında şu cümleleri söylemişti:

"3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Mohammed Al Saloussi Kimdir?

36 yaşında bir iş insanı olan Mohammed Al Saloussi, Mısırlı bir şeyhin oğlu. Kendisinin yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. ABD'nin Florida eyaletinde aile şirketi olan Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapmakta. Aile adına ilişkin kayıtlarda yaklaşık 11 şirket daha bulunuyor fakat bunların tam olarak hangi sektörde faaliyet gösterdiklerine dair bir bilgi bulunmamakta. Al Saloussi, 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18. sırada. Kendisinin yıllık geliri 1.2 milyar olarak açıklandı. Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan genç iş insanının adı bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'la da anılmıştı.

Aylık 125 Bin TL Nafaka

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018 yılında anlaşmalı boşanmıştı. İkilinin arasında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceğine karar verilmişti. Subaşı, Al Saloussi ile evlendikten sonra bu nafaka üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 17:49