Şeyma Subaşı'dan merakla beklenen 'soyadı paylaşımı' !

Acun Ilıcalı ile 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı, 18 Eylül'de Marsilya'da kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Çift 19 Eylül'de ise St. Tropez'de muhteşem bir düğün organize etti.

Hiçbir detayın unutulmadığı törene iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.

HER ANINI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı'nın 'Instagram fenomeni değerli eşim' sözleriyle sahneye davet ettiği Şeyma Subaşı, geleneği bozmadı ve düğünün neredeyse her anının Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

TAKİPÇİ SAYISI 2 MİLYON OLDU

Şeyma Subaşı'nın 1.8 milyon olan takipçi sayısı 2 günde 200 bin artarak 2 milyona ulaştı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Nikahın ardından en çok merak edilen konulardan biri Şeyma Subaşı'nın 'Ilıcalı' soyadını kullanıp kullanmayacağıydı. Şeyma Subaşı, Instagram profilinde soyadını 'SubaşI' olarak güncelledi.

Bunu da Instroy'de "Değiştirdim işte Şeyma Subaş-I" notuyla paylaştı.