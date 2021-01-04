Şeyma Subaşı'da aşkını ilan etti! 2021 lovelanmaya devam ediyor! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim?

2021 aşk haberleri ile gündeme damga vurmaya devam ediyor. Cem Yılmaz'ın Serenay hamlesi, Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin barışması ve Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un beraber yakalanması ile patlayan aşk bombasına Şeyma Subaşı'da eklendi. Peki Şeyma Subaşı'nın sevgisi kim?

Şeyma Subaşı'dan aşk bombası!

Şeyma Subaşı yeni sevgilisini instagramdan paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Altına ise Subaşı şu yorumu yazdı: " Nazar Değmesin"

İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia' dan ayrıldıktan sonra farklı isimlerla anılan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi merak ediliyor. Paylaştığı fotoğrafta yüzü gözükmeyen kişinin ise kim olduğu araştırılıyor. Peki Şeyma Subaşı'nın sevgisi kim?

Şeyma Subaşı aşka geldi ve yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Böylelikle yeni sevgilisini de duyurmuş oldu. 2021' bir aşk haberi daha eklenmiş oldu. Şeyma Subaşı yeni aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı. Uzun zamandır merak edilen sevgilisi de ortaya çıkmış oldu. Yeni aşkını duyunca çok şaşırmayacaksınız çünkü daha önce aynı isimle anılmıştı.

Mısırlı bir iş adamı olduğu söylenen yeni aşkının ismi iddialar göre Mohammed Alsaloussi! Şeyma Subaşı daha öncede aynı isimle anılmıştı.Subaşı bir parti çıkışında Ferrari marka araçtan resim atmış ve bu aracın Mohammed Alsaloussi adlı iş adamına ait olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat bir açıklama gelmediği gibi beraberde görüntülenmemişlerdi.

Şeyma Subaşı 'da 2021 e aşk bombası patlatan ünlülerden oldu. Eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya 'da yeni yılda aşk pozu yayınlamışlardı. Şeyma Subaşı'nın bir önceki sevgilisi Guido Senia'da eski sevgilisiyle barışmıstı.

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi hakkında bilinen tek şey ise Mısırlı bir yatırımcı olduğu. Konu ile ilgili bilgi gelince paylaşacağız.

2021'de aşk haberlerini duymaya alıştık bakalım yeni hangi ünlülerde dahil olacak!

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 19:24