Şeyma Subaşı Bu Yıl Evleniyor! Eski Eş Acun Ilıcalı'da Evlenme Kararı Almış

Acun Ilıcalı ile bir süre evli kaldıktan sonra boşanan ve bu evliliğinden bir kızı olmalı Şeyma Subaşı ikinci evlilik için planlar yapmaya başladı. Şeyma Subaşı bir süredir birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi ile evlenme kararı aldıklarını Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sunmuş olduğu programda açıkladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı evlenme kararı aldı. Yaklaşık 3,5 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle 2021 yılı bitmeden evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı dikkatleri üzerine çekti. Mısırlı yatırımcı sevgilisi ile ailesini tanıştırdığını söyleyen Subaşı, ‘’ Henüz evlilik teklif etmedi ama evlenmeyi konuştuk’’ açıklamasını yaptı.

Ayrıca açıklamalarında, eski eşi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da evlilik kararı aldığını paylaştı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu ' Koltuk' adlı programa konuk olan Şeyma Subaşı, yankı getirecek açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı, 3,5 Aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’yle evlenme kararı aldıklarına yönelik çıkan dedikodulara ilişkin, ‘’ Tam evleniyorum demeyeyim ama isteme gibi olmadı Tabii ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. E tabii ki sormadı ama o yola gittiği için öyle oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu. Henüz evlilik teklifi etmedi ama evlenmeyi konuştuk 3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun’’ ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı Haber Global ekranlarında yapmış olduğu açıklamalarda, mevcut evlilik planları ile ilgili Buket Aydın'ın sormuş olduğu, ‘’ Bu yıl bitmeden mi?’’ sorusuna olaylar niteliklere cevap vererek başını sallayan Şeyma Subaşı, ‘’ Onlar da sürpriz olsun. Belki yıl sonu olur, yıl bitmeden evlenebiliriz’’ ifadelerini kullandı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’yle Güzel bir birlikteliği olan Şeyma Subaşı, eski eşi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da evlilik kararından haberi olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 22:21