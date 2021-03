Şeyma Subaşı: Ben onun malıyım!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan ve daha sonra çeşitli kişilerle aşka yelken açan Şeyma Subaşı, yaptığı skandal paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir süre önce bu kez de Mısırlı zengin iş insanı Mohammed Al Saloussi ile aşka yelken açan Şeyma Subaşı gündemde bomba etkisi yaratan paylaşımlarına devam ediyor. Süper mini kıyafetleriyle kameralara poz veren Subaşı'nın, bütün aşk maceralarının kanıtlı belgelerini Instagram'dan paylaşması eleştirilere neden oluyor.

"Erkek arkadaşımın malıyım"

Sevgilisinin kendisine hediye olarak aldığı sweatshirtü giyerek fotoğraf paylaşan Şeyma, yine gündem oldu. Fotoğrafın tartışılma sebebi bu kez üstünde yazan bazı ifadeler oldu. Şeyma Subaşı'nın giydiği sweatshirtün üzerinde yer alan "Erkek arkadaşımın malıyım" ifadeleri sosyal medyada birçok kullanıcının diline dolandı. Subaşı, tişörtte yer alan "I am the property of a freaking boyfriend" ifadeleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Sweatshirtte geçen ifadelerin tam hali ise şöyle:

"Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar"

Saati ile bilekliğinin değeri dudak uçuklattı

Mısırlı zengin iş insanı Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı aşkı "peri masalı" olarak niteleyen Şeyma Subaşı, tanıdığı en zeki, en komik ve en sevimli insanın Mohammed Al Saloussi olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz günlerde doğum günün kutlayan Şeyma Subaşı'nın yaptığı garip paylaşımlar sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Milyarder Al Saloussi ile birlikteyken kendisini güvende hissettiğini belirten Şeyma Subaşı'nın saati ile bilekliğinin fiyatı dudak uçuklatmıştı. Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı yeterli bulmayan Şeyma'nın saatinin değerinin 141 bin TL, bilekliğinin fiyatının ise 200 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.