Seyirciler Şok Oldu! Sadakatsiz Volkan Öldü mü? Sadakatsiz 14. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D’nin resmi internet sitesinde 'Sadakatsiz 14. son bölüm izle' ekranı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren Sadakatsiz dizisinin 20 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 14.bölümünde Asya, Ali hakkındaki şok edici gerçekleri öğrenmeye başlayacak ve hırsızlık yaptığını öğrenmesiyle yıkılacaktır. Bölümün son sahnesinde ise Nil, Volkan ve Selçuk üçlüsü yer alıyordu. Nil kendini inşaattan atacakken onu kurtarmaya çalışırken bir kişi inşaattan düştü ve kim olduğu görülmedi. Bu sahne yüzünden seyirciler “Sadakatsiz Volkan öldü mü? Sadakatsiz inşaattan kim düştü?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Sadakatsiz’in 14. son bölümün tamamı Kanal D’nin internet sitesinde paylaşıldı. İlk yayınlandığı günden beri seyircileri ekrana kitleyen ve kendine hayran bırakan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Selçuk’un, Asya ve Nil'in oyununu öğrenmesi ve Nil’in peşine düşmesiyle birlikte seyirciye gergin anlar yaşatıldı. Mert ise Volkan’ın intikam hamlesi yüzünden deliye döndü ve Asya ile bir konuşma yaparak harekete geçti. Geride birçok soru işareti bırakan 14. bölümü izleyen seyirciler yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etti.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Ocak Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 14. bölümde Selçuk, Asya ve Nil’in oyununu öğrenir ce Nil’in peşine düşer. Asya ise Nil’i Selçuk’tan kaçırmaya çalışır ancak kendisini hiç beklenmedik bir olayın ortasında bulur. Volkan ve Selçuk Nil’i takip eder ve Nil’i bir inşaatın içinde bulur. Nil’i korumak için uğraşırken birisi inşaattan aşağı düşer. Düşen kişinin Volkan olup olmadığı bilinmemektedir.

Ali için endişelenen Asya kendisini şok edecek şeyler öğrenmeye başlar. Yoğun stres altında olan Ali, kendisine hiç beklenmedik bir sığınacak liman bulur. Selçuk da Volkan’ı iyice köşeye sıkıştırır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz’in 15.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat kısa bir süre içinde yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin başrollerini paylaştığı ve BBC Studios’un "Doctor Foster" adlı dizisinin Med Yapım ve Mednova tarafından Kanal D için yapılan Türkiye uyarlaması "Sadakatsiz", her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.