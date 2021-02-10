Sevtap Özaltun Kimdir? Yaşı, Boyu, Nereli Olduğu, Dizileri ve Hayatı

Sevtap Özaltun 12 Eylül 1984 tarihinde Artvin doğumlu olan Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur. 162 cm boyunda olan oyuncunun kilosu ise 65’tir. Başak burcu olduğu öğrenilen Özaltun’un göz ve saç rengi ise kahverengidir. 2 abiye sahip olan Sevtap Özaltun, ailesine oldukça düşkün olduğunu ifade etmiştir. Bir de köpek beslemekte olan Sevtap Özaltun, müzisyen bir ailede büyüdüğü hakkında açıklamalar yapmıştır. Oyuncu, babasının ve iki abisinin de müzisyen olduğunu belirtmiştir. Babası düğün salonlarında ve açılışlarında bağlama çalıp solistlik yapıyormuş. Şimdi ise oyuncunun babasının bir enstrüman dükkanı varmış. Abileri ise bu sırada kulüplerde sahne alıyormuş. Oyuncu bu şekilde müzik içinde büyüdüğünü ifade etti.

Sevtap Özaltun, oyuncu olmaya tam olarak lisede karar vermiş. Ardından konservatuar okuyarak hayalini gerçekleştirmiş. İlk kez okuduğu lisede, okul müdürünün zorlaması ile bir oyunda rol almış ve çok utanmasını rağmen başarı ile rolünü canlandırabilmiş. O gün lisede bu rolü aldıktan sonra oyuncu olmak istediğini ve bunu yapabileceğine karar vermiş. Tıpkı o gün gibi hala çok korkup utandığını açıklayan Özaltun, bu durumlara karşılık mesleki aşkının galip geldiğini açıklıyor. İlk sahneye çıktığı tarihten itibaren fazla bir değişiklik olmadığını belirten Özaltun, yalnızca bakış açısının gelişip farkındalığının arttığını söylüyor. Çünkü ona göre oyunculuk her şeyden önce duyarlılığı arttırmak için var.

Oyunculuk yaparak empati kurmayı öğrenmiş ve olaylara geniş bir açıdan bakıyormuş. Sevtap Özaltun, 2009 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Kariyerinin dönüm noktası ise “Fatmagül’ün Suçu Ne?” isimli dizide aldığı rol olmuş. Oyuncu Canım Ailem dizisinde ise “Ahsen” karakteri ile oyunculuk mesleğine ilk adımı atmış. Aynı şekilde “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde canlandırdığı “Asu” karakteri ise kendisinin parladığı proje olarak seyirci karşısına çıkmış. Boş zamanlarında spor yapıp arkadaşları ile vakit geçirmeyi seven oyuncunun ilk sinema filminin ismi ise “Devrimden Sonra”.