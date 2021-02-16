Şevki Sözen Kimdir? Şevki Sözen Arif Verimli Tartışması Ayrılığa Sebep Oldu

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz gün şok bir ayrılık yaşanmıştı. 2008 yılından beri ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla artık programa devam edemeyeceğini açıklamıştı. Verimli'nin programdan neden ayrıldığı ise herkes tarafından merak ediliyordu. 13 yıldır Müge Anlı ile ortak projelerde danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli neden ayrıldığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Verimli: "Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..." şeklinde konuşmuştu.

ŞEVKİ SÖZEN YÜZÜNDEN AYRILDI

Arif Verimli takipçilerinden gelen bir soru üzerine merak edilen konuya açıklık getirdi. Takipçisi Hocam siz Şevki Hoca yüzünden ayrıldınız değil mi? Sorusu üzerine Verimli "Evet Teşekkür ederim." diyerek ayrılık nedenini açıklamış oldu. Yapılan bu açıklama sonrasında gözler Şevki Hoca'ya çevrildi. Arif Verimli'nin programı bırakma sebebi olan Şevki Sözen bugün en çok aranan kişiler listesinde ilk sıraya yükseldi.

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Hoca olarak bilinen Şevki Sözen 1963 Afganistan doğumludur. Baba tarafından Makedonyalı olan Şevki Sözen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. İki yıl boyunca Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışman olarak görev yapan Şevki Sözen İstanbul Üniversitesi'ndeki çalışmalarına hala devam etmektedir.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arif Verimli ile tarışma yaşayan Şevki Sözen, 13 yıllık kariyerin sonlanmasına neden oldu. Arif Hoca'nın programdan ayrılmasıyla birlikte sosyal medya üzerinde ikilinin tartışma videosu en çok arananlar listesine girdi. Flaş ayrılık kararı sonrasında Şevki Sözen'de günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Arif Verimli'nin programdan ayrılmasıyla birlikte artık Şevki Sözen'i ekranlarda daha sık göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 23:43