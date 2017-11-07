Şevket Çoruh'un galasına Pelin Sönmez damga vurdu !

Kadıköy Baba Sahne'de yapılan filmin galasına ünlü akını oldu...Şevket Çoruh'un geçtiğimiz günlerde kurduğu Baba Sahne ilk kez bir filmin galasına ev sahipliği yaptı.Türkiye ve Azerbaycan'da çekilen Yanlış Anlama filminin galasıda Baba Sahne'de yapıldı.

Hakan Bilgin'in de yer aldığı filmde Şevket Çoruh başrol olarak oynadı.Hakan Bilgin gala öncesinde yaptığı açıklamalarda ; "Azerbaycan ve Türkiye arasında yanlış anlamalarla örülü komik bir hikayeyi perdeye taşıdık. İyi bir işe imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Galaya cesur bir kıyafet ile gelen güzel oyuncu Pelin Sönmez ise bütün dikkatleri üzerine çekti.