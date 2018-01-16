Son dakika gelen bilgilere göre "Dondurmam Gaymak" filmiyle herkesin hafızasına kazınan sevilen oyuncu Turan Özdemir vefat etti.Turan Özdemir, Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Turan Özdemir'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla netlik kazanacak. Turan Özdemir için çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu'nda tören yapılacak.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR ?

Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat’tır.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul’a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla’da gerçekleştirilen “Dondurmam Gaymak” adlı sinema filminin başrol oyuncusu oldu ve bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.

Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı.

10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.

Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.