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Sevilen oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Kurtlar Vadisi'indeki Abidin karakteriyle gönüllerde taht kuran Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.İşte Yerebakan'ın inanılmaz değişimi ...

15 Eylül 2017 Cuma 10:01
Sevilen oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uzun yıllar aşırı kilolarıyla başı dertte olan ünlü oyuncu radikal bir karar alarak 'Gastrik Mide Bypass' operasyonu geçirdi.

8 ayda 132 kilodan 88 kiloya düşen ünlü oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaşarak " yorumları alayım" notunu düştü.

Yaşadığı değişimi anlatan Abidin Yerebakan " Yıllarca hep fazla kilom oldu. Son 20 yıldır 120 kilonun altına hiç inemedim. Sağlığım bozulmaya başlamıştı. Aralık ayında 'Gastrik Mide Bypass' operasyonu geçirdim.

8 ayda 88 kiloya kadar düştüm. Bir çok rahatsızlığım yok aldu. Şimdi çok mutluyum sanki yeniden doğdum. Arkadaşlarım bana " 15 yaş gençleştin" diyor. Devletin obezite ile mücadeleye daha fazla destek vermesini istiyorum" dedi. 

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