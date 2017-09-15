Sevilen oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uzun yıllar aşırı kilolarıyla başı dertte olan ünlü oyuncu radikal bir karar alarak 'Gastrik Mide Bypass' operasyonu geçirdi.

8 ayda 132 kilodan 88 kiloya düşen ünlü oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaşarak " yorumları alayım" notunu düştü.

Yaşadığı değişimi anlatan Abidin Yerebakan " Yıllarca hep fazla kilom oldu. Son 20 yıldır 120 kilonun altına hiç inemedim. Sağlığım bozulmaya başlamıştı. Aralık ayında 'Gastrik Mide Bypass' operasyonu geçirdim.

8 ayda 88 kiloya kadar düştüm. Bir çok rahatsızlığım yok aldu. Şimdi çok mutluyum sanki yeniden doğdum. Arkadaşlarım bana " 15 yaş gençleştin" diyor. Devletin obezite ile mücadeleye daha fazla destek vermesini istiyorum" dedi.