Sevilen dizi 'İSİMSİZLER' yenilenen kadrosuyla reytingleri uçurdu

Kanal D’nin heyecanla beklenen dizisi İsimsizler, dün akşam yeni sezonu ile ekrana geldi.

Yayınlanan bölümü ile sezona iddialı bir başlangıç yapan İsimsizler, tüm kişilerde 5,24 reyting ve 16,24 izlenme payı, AB'de 5,92 reyting ve 17,82 izlenme payı ve ABC1’de ise 5,60 reyting 16,96 izlenme payı ile tüm programlar arasında birinci oldu.

#Vatanİçin etiketi ile sosyal medyada yer alan İsimsizler, yayına başladığı andan itibaren uzun süre gündemde kaldı.

İlk sezonda vatanları için isimlerinden vazgeçen kahramanlar bu kez geçmişlerinden de vazgeçtiler. Şanlı Türk bayrağına el basarak yemin eden İsimsizler, şimdi büyük düşmanlarına karşı bir aradalar.

Geçen sezonun özel harekat konulu dizisi İsimsizler'in ikinci sezonu dün akşam başladı. Yenilenen kadro reytinglere iyi bir giriş yaptı.

Kadrosunu yeni oyuncularla değiştiren İsimsizler dizisinin yeni bölümlerinde hikaye İstanbul’a taşındı. Helikopter kazasından sonra yaşadıklarını hatırlayamayan Fatih Keskin, gözlerini İstanbul’da açtı.

İsimsizler'in ikinci sezonunda Hande Soral da rol almaya başladı. Genç oyuncu, Handan karakterini canlandıracak. Babasını kaybeden bir kadın olan Handan, intikam almak için uğraşan bir rol ile izleyici karşısına çıkacak.