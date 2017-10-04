Sevda’nın Bahçesi Final mı yapıyor? Yayından kaldırılacak

23 Eylül 2017 Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelen Sevda'nın Bahçesi dizisinden üzücü haberler geliyor. İkinci bölümde de istenilen reytinge bir türlü ulaşamayan Sevda'nın Bahçesi dizisi için tehlike çanları çalmaya başladı. Başrollerinde Sibel Can, Emre Kınay, Alina Boz ve Baran Bölükbaşı gibi yıldız isimlerin yer aldığı dizinin senaryosu bir türlü beğenilmedi. Bu sebeple dizinin yakın bir zamanda final yaparak yayından kaldırılacağı öğrenildi.

Final kararı çıkıyor!

Sevilen dizisi için 3-4 bölüm daha reytinglere bakılacağına, ancak dizinin başlı başına problemi senaryosu olduğu için yayından kaldırılma kararı aldığı ortaya çıktı. Diziyle ilgili son karar yine kanal yönetimi yapacak ancak bu reytinglerle bu dizinin yayından kaldırılmama ihtimali yok.

Sibel Can uzunca bir süre sonra döndüğü ekran macerası böylelikle kısa sürmüş olacak.