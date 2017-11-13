Sette korkunç olay ; Duygu Sarışın'ın yüzü yandı !

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 'in setinden korkunç bir olay yaşandı.Baş rollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu'nun oynadığı dizinin setinden kötü haber geldi.Dugu Sarışın ,Ufak Tefek Cinayetler dizisinde pilates hocası Burcu karakterini canlandırıyor.
Son olarak İçerde dizisindeki oyunculuğuyla akıllarda iz bırakan Duygu Sarışın'ın sette talihsiz bir kaza yaşadığı ve yüzünün yandığı iddaa edildi.
O günkü çekimlerin iptal edilmesiyle en yakın hastaneye götürüldü.Burada ilk tedavinin ardından plastik cerrahiye sevkedildi.