Sette korkunç olay ; Duygu Sarışın'ın yüzü yandı !

Ekranların yeni ve sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler setinde korkunç bir olay yaşandı.Son olarak İçerde dizisiyle hatırladığımız Duygu Sarışın'ın sette yüzünün yandığı iddaa edildi.