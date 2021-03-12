Set çalışanı, Deniz Çakır'dan şikayetçi: Hakaretler yağdırdı!

Kanal D'de yayınlanan ve kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Dizinin setinde kavga çıkardığı belirtilen oyuncu Deniz Çakır'ın rol arkadaşları olan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavanına geçtiği aktarılmıştı. Dizi setinde çıkan kavgayla ilgili iddiaları reddeden Deniz Çakır, "Öyle şey mi olur" diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

Gizem Ergün ile kostümleri karışınca çileden çıktı!

Daha önce Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ferhunde karakteriyle izleyenlerin hafızasına kazınan Deniz Çakır'ın sette çalışan asistanlara karşı kötü tavırlar sergilediği öne sürülüyor. Deniz Çakır'ın setteki durumuyla ilgili yaşanan son gerilim, kostüm asistanı Çağatay Görgen'in isyanıyla birlikte ortaya çıktı. Çağatay Görgen, dizide rol alan oyunculardan biri olan Gizem Ergün ile kostümlerinin karışması sebebiyle Deniz Çakır'ın kendisine hakaretler savurduğunu belirtti.

"Önüme istifa metnini koydular, okuyamadım bile"

Deniz Çakır'ın kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu kaydeden Çağatay Görgen, avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ile birlikte mahkemeye başvurdu. Kendisinin işten ayrılmaması halinde Deniz Çakır'ın setlere çıkmayacağını söylediğini belirten Çağatay Görgen, olay nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Deniz Çakır'ın sete çıkması için yapım amiri Zeki Susam ile uygulayıcı yapımcı Didem Karakum tarafından istifa kağıdının hazırlandığını kaydeden Görgen, psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Kendisine uygulanan psikolojik şiddet ve baskıdan dolayı istifa metnini okumadan imzaladığını belirten Çağatay Görgen, gördüğü hakaretlerden dolayı Deniz Çakır'dan şikayetçi oldu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 16:09