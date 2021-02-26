Serkay Tütüncü Kimdir? Yaşı, Boyu ve Bilinmeyenleri

Başarılı oyuncu Serkay Tütüncü 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Tütüncü pek çok projede rol almış Türk dizi oyuncusudur. 178 cm boyunda olan oyuncunun kilosu ise 76’dır. Saç ve göz rengi kahverengi olan oyuncunun burcu ise kovadır. Oyuncunun annesinin ismi Emel Tütüncü babasının ismi ise Kubilay Tütüncü’dür. İzmir doğumlu olan genç oyuncunun bir de köpeği vardır.

Oyuncu, İzmir Tire’de doğmuştur. Anne tarafı Tireli olan başarılı ismin baba tarafı ise Alaçatı’lıdır. Bir kardeşi olan oyuncunun babası gençlik döneminde Göztepe Spor Kulübü’nde oynamıştır. Oyuncu İzmir’lilerin akışta yaşamayı başarabildiğini söylerken İstanbul’luların bu durumu çok istediğini ancak yapamadığını ifade etmiştir. İzmir’de para, çaba ve hırs gibi şeylerin bulunmadığını söyleyen oyuncu, İzmir’i bu şekilde bir yer olarak tarif etmiştir. Ve doğduğu yere bir gün tekrar döneceğini bildirmiştir.

Spor ile birlikte bir büyüme dönemi yaşadığını anlatan Serkay Tütüncü, çocukken oyuncu olmak ve enstrüman çalmak istiyordu. Babasının bir dönem Göztepe’de oynaması sebebi ile ona özendiğini belirten Tütüncü, spora olan ilgisinin bu şekilde başladığını anlatmıştır. Oyuncu, anne ve babasının kendisini spora yönlendirmesi sonucu, doğru arkadaşlıklar kurmuş ve kendisini tanımış. Bugüne kadar elde ettiği her şeyi spora borçlu olduğunu söyleyen oyuncu, bu alışkanlığını asla ihmal etmeyeceğini açıklamıştır. Tütüncü’nün asla ihmal etmeyeceği şey de spormuş. Çocukluk yıllarında gitar ve mandolin çaldığını belirten başarılı isim, bu özelliğini fazla geliştiremediğini ancak hala geç olmadığını söyledi.

Sevilen oyuncunun lisans eğitimi ise Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Bölümü’nde gerçekleşmiştir. 2016 yılında oyuncunun Survivor’a katılması ile hayatı farklı bir yol üzerinden ilerlemiş ve adeta bir dönüm noktası yaşamıştır. Survivor’da gönüllüler takımında yarışan Tütüncü, ardından “Para Bende” isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. 2 yıl sonra ise “İnsanlık Suçu” dizisi ile oyunculuğa başlayan Serkay Tütüncü, pek çok projede rol almıştır.

Afili Aşk’ta ise “Volkan Çekerek” isimli karaktere hayat vermesi ile parlama yaşayan oyuncu, dikkatleri üzerine çekip ilgi toplamıştır.