Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel İlişkisi Doludizgin Devam Ediyor

İki başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, 2014 yılında bir dizide beraber rol almıştı. FOX TV'de ekranlara gelen “Kiraz Mevsimi” isimli romantik komedi dizisinde başrolleri canlandıran iki oyuncu, daha sonrasında bir ilişkiye başlamıştı. 2014 yılından beri beraberliklerini sürdürmekte olan oyuncu çiftin mutlu bir ilişki sürdürdüğü biliniyor. ilişkilerine doludizgin devam eden başarılı oyuncular, seyahat etmekten de oldukça hoşlanıyor. Pandemi öncesinde bol bol gezmiş ve gittikleri yerlerden fotoğraflar paylaşmışlardı.

Yeni sezon başında Özge Gürel, “Bay Yanlış” isimli dizide Can Yaman ile birlikte rol almış, aynı dönemde Serkan Çayoğlu da “Yeni Hayat” isimli proje için kamera karşısına geçmişti. Ancak Gürel'in dizisi ekranlarda fazla kalamamış ve 14. bölümü ile final kararı almıştı. Diğer taraftan Serkan Çayoğlu'nun dizisi de sevgilisinin kaderini paylaşmış ve 9. bölümü ile ekranlardan kalkmıştı.

Daha sonra Serkan Çayoğlu, TRT 1 için çekimleri süren “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizide “Ankaralı” rolünü canlandırmaya başladı. Sevgilisi Özge Gürel ise bugünlerde bir dizi için hazırlık çalışmasında değil. Serkan Çayoğlu, yeni projesi için Kıbrıs'a gitti ve çekimleri sürüyor. Bu durum karşısında oyuncu çift bir süredir ayrı kaldı. Yılbaşından hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Çayoğlu, dizisine başlamıştı ve o günden beri İstanbul'a dönememişti. Ancak ayrı kalan çiftin kalpleri bir. Sevgililer Günü'nde ve doğum gününde Özge Gürel’e duygusal mesajlar yayınlayan Çayoğlu, geçtiğimiz gün de Gürel tarafından yapılan güzel bir sürpriz ile karşılaştı.

Başarılı oyuncu Özge Gürel, Çayoğlu'nun hasretine fazla dayanamadı ve Kıbrıs'a onun yanına giderek bir sürpriz yaptı. Gürel ve Çayyolu bu ziyaret sırasında çekilen sarıldıkları fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. Serkan Çayoğlu, yaptığı paylaşıma “En güzel set sürprizi” yazısını yazdı ve bir de kalp emojisi ekledi. Oyuncu çiftin mutlulukları da gözlerinden okundu. Paylaştıkları fotoğraf ile hayranlarını da mutlu eden çift, takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı. Başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun bugünlerde çekimleri süren “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimde dizisinin ne zaman ekranlara geleceği ise henüz bilinmemekte.