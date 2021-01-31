Serkan Bolat ve Selin Evleniyor Mu? Sen Çal Kapımı Serkan Hafızasını Kaybetti!

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz bölümde Eda ile evleneceği gün iş ile ilgili ani bir durum gelişmiş ve Serkan Bolat yurtdışına çıkmıştı. Aynı gün içerisinde geri döneceğine dair nişanlısı Eda’ya söz veren Serkan Bolat geri dönemedi. Haberlerde Serkan Bolat’ın uçağının düştüğünü öğrenen Eda ve Serkan’ın tanıdığı herkes aldığı bu haber ile sarsıldı. Yeni bölümde ise dizi 2 ay sonrayı göstererek bölümüne devam etti.

Yaşananlar ise pek iç açıcı olmadı. Adeta şok etkisi yaratan gelişmeler seyircilerin de hoşuna gitmedi. Yeni bölümde Serkan Bolat’ın yaşadığı ancak hafızasını kaybettiği öğrenildi. Bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan Serkan Bolat, kendine geldiğinde hafızasını kaybetmiş durumda idi. Aldığı darbe sonucu bu durumda olan Serkan ilk Selin’i aramış ve yanına gelmesini istemiş. Danimarka’dan Serkan’ın yanına dönen Selin ise 2 ay boyunca Serkan’ın annesi hariç kimseye haber vermemiş. Aynı zamanda ünlü mimar Serkan Bolat’ın son bir senede yaşanan olayları hatırlamadığı öğrenilirken eskiden olan olaylar hafızasında canlı. Eda’yı hiç hatırlamayan Serkan son bölümde çiftin sevenlerini üzdü.

Eda ve son bir senede tanışıtığı herkes için ona bir yabancı olduklarını ifade eden Bolat, Eda Yıldız ile ilgili hiçbir şey hatırlamamaktadır. Eda bu duruma ilk başta inanmak istemese de durum ile yüzleşip kabul aşamasına geçtiğinde evlenmek üzere olduğu nişanlısına kendini hatırlatmak için her şeyi yapar. Ancak Serkan Bolat ne Eda’yı ne de son bir seneye dair herhangi bir şeyi hatırlamamaktadır. bu duruma karşılık dizi ekibi üzüntüye boğulurken arkadaşları Eda’yı teselli etmek ister. Ancak hayal kırıklığına uğramış olan Eda çok mutsuzdur. Yeni bölümün sonunda ise Serkan Bolat sadece Selin’i hatırladığı için bildiği bu tek anıya tutunmak ister. Ve yeni bölümü yayınlanan dizinin son dakikasında Selin’e herkesin içinde evlenme teklifinde bulunarak adeta izleyicileri şoka uğratır. Orada bulunanlar da bu duruma çok şaşırırken yaşanacak gelişmeler ise merak konusu. Neler olacağı ve Serkan Bolat’ın Eda’yı hatırlayıp hatırlamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 00:29