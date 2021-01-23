Serkan Bolat Öldü Mü? Sen Çal Kapımı Serkan’ın Uçağı Düştü!

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı Fox TV’nin favori dizilerinden biri. Dizinin son bölümünde Eda ve Serkan’ın evlenmesi için düğün hazırlıkları yapıldı. Gelinlik provası sahneleri akşama damga vururken iki ailenin samimi anları izleyenleri mutlu etti. Dizinin son dakikalarında Serkan Bolat’ın uçağının düştüğü haberi gelirken izleyici bu haber karşısında şok oldu. Peki Serkan Bolat öldü mü? İşte bölümde yaşananlar ve dakikalar önce yayınlanan fragman hakkında en güncel bilgiler…

Babaanne karakteri sürpriz olarak düğüne dakikalar kala Eda’ya bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta babaannenin Eda’yı çok sevdiği ancak evlendiği gün yanında olamayacağı yazıyordu. Eda ile birlikte geçiremediği diğer özel günler gibi düğün gününde de torununu yalnız bırakan babaanne her zaman kalbinin Eda ile birlikte olduğunu yazdı. Ayrıca mektubun sonundaki cümleler ise adeta şok edici nitelikteydi. Eda’nın Serkan Bolat ile evlenmesi sonucunda torununun damat ile eşit şartlarda olmasını isteyenEda, arkadaşları ve halası bu habere çok sevinirken mutlulukları fazla uzun sürmedi.

Mektubu okumalarından dakikalar sonra Ferit’in Ceren’i araması ve söyledikleri geceye adeta damga vurdu. Ceren, Ferit’in ne anlattığını kızlara söyleyemedi. Yalnızca televizyonu açın cümlesini söyleyebilen Ceren karakteri herkesi çok üzdü. Tüm ailenin gelen telefon üzerine televizyonu açıp haberi öğrenmeleri ise şok edici bir etki yarattı. İzledikleri haberde ünlü mimar Serkan Bolat’ın İtalya’ya giden uçağından haber alınamadığı söyleniyordu. Duydukları bu haber karşısında şok geçiren ekip gözyaşlarına boğuldu. Eda duydukları karşısında ne yapacağını bilmeden sadece ağlayabilirken kısa bir süre sonra bayıldı. Serkan Bolat’ın annesi ise ayakta zor durabildi. Arkadaşları Eda’ya ve Serkan’ın annesine yardım etmeye çalışırken dizide ve seyircilerde gözyaşları sel oldu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Serkan’ın ölüp ölmediği hakkında net bir bilgi verilmezken Aydan Hanım ve Eda arasında geçen konuşmada, ikili Serkan’ın geri döneceklerine inandıklarını söyledi. Fragmanın diğer sahnesinde ise Eda rüyasında Serkan’ın geldiğini görse de bunun gerçek olmadığını anlaması uzun sürmedi.