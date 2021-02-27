Serengil'den Cansu Dere'ye: Gözümden düşme istersen!

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz dizisi, ilk bölümünden bu yana her hafta yeni tartışmalara neden oluyor. Dizinin, Türk ekranlarındaki diğer dizilerden farklı olması beğenen ya da beğenmeyen herkesin ilgisini çekiyor. Beğenenler her bölümden sonra, yaşanan çarpıcı olaylarla lgili yorum yaparken diziyi izlemeyenler bile zaman zaman bu tartışmaların içine çekiliyor. Dizinin "aldatma" üzerine inşa edilen evrensel konusu nedeniyle bir hayli ilgi gördüğü belirtiliyor.

Sadakatsiz'in konusu

Dizinin başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşıyor. Diziye göre kocası Volkan'ın (Caner Cindoruk) hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Doktor Asya (Cansu Dere), eşinin kendisini aldatma ihtimali üzerinde durarak çeşitli araştırmalar yapıyor. Araştırmaları sonucunda eşinin iki yıldır genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Doktor Asya adeta yıkılsa da duygularını belli etmiyor ve kocasından intikam almaya çalışıyor. Doktor Asya, nihayet eşinin kendisini aldattığı kişiyi araştırınca ortaya şoke eden bir gerçek çıkıyor. Doktor Asya, eşi Volkan'ın kendisini, patronunun kızı olan Derin Arslan ile aldattığını öğreniyor. Dizide düşmanı olsa da Cansu Dere ile Melis Sezen'in sette arasının gayet iyi olduğu biliniyor. İkilinin paylaştığı bir fotoğrafa şarkıcı Seren Serengil'den gelen bir tepki ise şaşkınlığa neden oldu.

Seren Serengil'den Cansu Dere'ye fotoğraf tepkisi!

Dizideki düşmanı olan Melis Sezen ile bir fotoğrafını paylaşan Cansu Dere, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Magazin dünyasındaki tartışmalarıyla gündeme gelen şarkıcı Seren Serengil ise fotoğrafa tuhaf bir tepki verdi.

Cansu Dere'nin gözünden düştüğünü kaydeden Serengil, "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Serengil'in ifadelerinin kötü bir şaka mı yoksa gerçek mi olduğu ise anlaşılamadı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 12:45