Serenay Sarıkaya Yeni Pozlarıyla Ortalığı Yıktı! Adete Meydan Okudu

Serenay Sarıkaya’dan gelen cesur pozlar adeta sosyal medyayı salladı! Serenay Sarakaya en son Fi dizisi ve ardından da Cem Yılmaz ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti. Dünyalar güzeli oyuncunun ise verdiği o pozlar ortalığı yakıp geçti! Güzelliğiyle bir kez daha konuşturan Serenay Sarıkaya’nın işte o ortalığı yakıp geçen tatil pozları!

Serenay Sarıkaya en son Fi dizisinde görülmüştü. Orada yaptığı başarılı performansı ile hayranlarının beğenisini toplamayı başarmıştı. Ardından ise güzel oyuncu önce ünlü ve başarılı komedyen Cem Yılmaz ile olan ilişkisi ile gündeme oturmuş sonra da bu güzel çiftin ayrılıkları konuşulmuştu!

TATİL POZLARI ORTALIĞI YIKTI

Serenay Sarıkaya’nın ise gündemi yoğundu. Kendisini Fi dizisinden sonra ekranlarda göremezsek de oyuncu Bergen filminin çekimlerine devam etmekteydi.

Fakat film çekimleri ertelendi. Yorgun temposundan kurtulan oyuncuyu ise bir kez daha tatil pozlarıyla gördük!

AYRILIKTAN SONRAKİ UZUN TATİL

Serenay Sarıkaya ise Cem Yılmaz ile ayrılıklarından sonra uzun bir Ege tatili yapmıştı. Ardından ise kendisinden Maldivler ’den gelen pozları ortalığı yıktı!

MALDİV TATİLİ

Bergen filmlerinin ertelenmesinden sonra ise sosyal medyadan sık sık Serenay Sarıkaya’nın Maldivler paylaşımlarını görmeye başladık.

Güzel oyuncunun ise verdiği pozlar oldukça konuşuldu.

ACILARA YÜRÜYORUM KORKMUYORUM

Serenay Sarıkaya ise bir fotoğrafına ‘Acılara yürüyor, korkmuyorum’ notunu düştü. Mutlu görünen Serenay Sarıkaya ise paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini toplamayı tekrar başardı.

GECELİK 30 BİN TL MALDİV TATİLİ

Serenay Sarıkaya ise en çok kaldığı otel ile gündeme geldi. Gelen iddialara göre güzel oyuncunun kaldığı otelin gecesi 30 bin Türk lirasından başlıyormuş….

MALDİVLER NERESİ?

Maldivler 305 ada dan oluşmakta ve 200’ün üzerinde ülkenin yerlileri yaşamaktadır. Geriye kalan 105 ada ise otellere aittir. Genelde otel ve otel misafirleri tarafından kullanılır.

Konum olarak ise Hindistan’ın güneyinde ve Sri Lanka’nın 750 km güneybatısında konumlanır.

SERENAY SARIKA VE CEM YILMAZ

İkili ise 2020 yılının Mart döneminde Atina’da birlikte görülmüş ve yılın en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardı.

Fakat ikilinin aşkına nazar değecek olsa gerek karantina sürecinden sonra ayrılık haberi de tez geldi!

İkilinin ayrılık haberini doğrulayan ise Cem Yılmaz olmuştu. Yılmaz ayrıldınız mı sorusuna evet demişti ve böylece bu aşkın bitişine de tanık olmuştuk.