Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı? Seranay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz hamlesi!

Serenay Sarıkaya sosyal medya platformu instagram üzerinden Cem Yılmaz'ın son paylaşımı beğendi. Sarıkaya'nın beğenisi barışma iddialarının gündeme gelmesini sağladı. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya barıştı mı?

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile aşk yaşarken birdenbire ayrılmış ve bunun nedeninin Seranay Sarıkaya olduğu ortaya çıkmıştı. Defne Samyeli'den ayrılan Cem Yılmaz , Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkı uzun sürmemiş yaklaşık 10 ay sonra ayrılmışlardı. Sadece ayrılık haberlerini doğrulayan çift bu konu hakkında başka hiçbir açıklama yapmamıştı.

Yılbaşında ise sürpriz bir gelişme yaşanarak Cem Yılmaz eski aşkı Seranay'ı takipten önce çıkmış sonra geri eklemişti. Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya ayrıldıktan sonra birbirlerini instagramda takip etmeye devam ediyordu. Fakat yılbaşı akşamı Cem Yılmaz flaş bir hamle yaparak eski aşkı Seranay Sarıkaya'yı takipten çıktı. Cem Yılmaz'ın bu hamlesi çok konuşulmuşken bir hamle daha atarak Seranay Sarıkaya'yı yeniden takip etmeye başladı. İkili şu an birbirlerini takip etmeye devam ediyor. Cem Yılmaz'ın instagram hesabında ikilinin beraber çekilmiş fotoğrafları duruyor. Bu durum barışmış olabilecekleri iddiasının ortaya çıkmasına zaten neden olmuştu.

Seranay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz Hamlesi!

Seranay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Daha öncede Cem Yılmaz resmininde içinde olduğu bir paylaşımı beğenmişti. Son günlerde yapmış olduğu iki beğeni ile dikkat çeken Seranay Sarıkaya barışma iddialarını güçlendirmiş oldu.



