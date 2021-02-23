Serenay Sarıkaya'nın sırrı ortaya çıktı, vale kovuldu!

Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz ile aşka yelken açmasıyla magazinin güdemine oturmuştu. Ünlü oyuncu ve model Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkının sona ermesi ise iki taraf tarafından da doğrulanmıştı. Daha önce de Kerem Bürsin ile birlikelik yaşayan Serenay Sarıkaya, bu kez geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisinin sonlandırdıktan sonra önceki yıl Ekim ayında bıçak altına yatan Sarıkaya, özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi. Bir hayli gizli tutulan estetik operasyoun basına sızması üzerine Serenay küplere bindi.

Küplere bindi, doktoru evine davet etti!

Operasyonun duyulması üzerine Maslak'ta bulunan özel hastaneye gitmekten vazgeçen Serenay, doktoru evine davet etti ve estetik operasyona kaldığı yerden devam etti. Gizli kalmasını istediği estetik operasyonun kim tarafından basına sızdırılması üzerine bir hayli sinirlendirdiği belirtilen Serenay Sarıkaya'nın hastaneyi suçladığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyonunu basına kimin sızdırdığını öğrenmeye çalışan hastane araştırmasını yoğunlaştırdı ve sonuçta bir kişinin suçlu olduğu belirlendi. Estetik operasyon haberinin hastanenin valesi tarafından sızdırıldığının tespit edilmesi üzerine valenin işine son verildi.

Serenay'ın Maldivler macerası

Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan 29 yaşındaki güzel oyuncu, yürek hoplatan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Türkiye'deki kar yağışından ve soğuktan kaçan Serenay'ın kum, deniz ve güneş üçlüsüyle gününü gün etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Paylaştığı bir fotoğrafa "Acılara yürüyor korkmuyorum" notunu düşen Sernay'ın bu sözleri ayrıldığı Cem Yılmaz'a yönelik kullandığı iddia ediliyor. Serenay Sarıkaya'nın Maldivler'de kaldığı otelin gecelik fiyatının 30 bin lira olduğu öne sürülüyor. Serenay'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda bazı markaların reklamını yapması, "tatildeyen bile kazanıyor" dedirtti. Serenay'ın tatil parasını da bu reklamlardan gelen parayla yaptığı belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 11:03