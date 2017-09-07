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Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu

Fi dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın kuaför elbisesi olay yarattı . Güzel oyuncu cesur kıyafeti ile birkez daha göz kamaştırdı .

07 Eylül 2017 Perşembe 10:20
Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu

Cesur sahneleriyle geride bıraktığımız sezon çok sayıda izleyiciye ulaşan Fi dizisinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, geride bıraktığımız gün Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi. Saç bakımı için gittiği kuaförde yaklaşık iki saat boyunca kalan Sarıkaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kerem Bursin ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki sürdüren Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlamazken Fi dizisiyle ilgili sorulara çok heyecanlandığını söyleyerek yanıtladı. İkinci sezona kendisini hazır hissettiğini söyleyen Sarıkaya; “İkinci sezon çok heyecanlı olacak, o yüzden içim kıpır kıpır” ifadelerini kullandı. Sarıkaya Bebek’teki kuaföre gelirken tercih ettiği cesur kıyafetle ve göğüs dekoltesiyle göz doldurdu.

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