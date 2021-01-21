Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisine dahil mi oluyor? Maraşlı'da Seranay Sarıkaya olacak mı?

Maraşlı dizisinin kadrosuna Serenay Sarıkaya'nın dahil olacağı iddia edildi. Peki Seranay Sarıkaya Maraşlı dizisine dahil olacak mı?

Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar 'ın yapımını üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık , Ercan Uğur ve Hakan Bonoma kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturduğu Maraşlı dizisine Seranay Sarıkaya'nın da dahil olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizinin sevenleri ve Seranay Sarıkaya hayranları bu duruma çok heyecanlandı ve bu iddiaların doğru olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı.Bu iddialar ortalığı karıştırdı fakat Maraşlı dizisinin yapımdan veya güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklama ise yok. Bu nedenle iddiaların asılsız olduğu düşünülüyor. Konu ile ilgili bilgiler geldikçe paylaşacağız.

Alina Boz, Burak Deniz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Cengiz Sezgin, Melis İşiten, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Neslihan Acar ve Cemil Büyükdöğerli gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Maraşlı dizisinde Alina Boz "Mahur" karakterini canlandırırken Burak Deniz ise "Maraşlı" karakterini canlandırıyor.

Maraşlı dizisinin konusu ne?

Maraşlı dizisinde Alina Boz "Mahur" karakterini canlandırırken Burak Deniz ise "Maraşlı" karakterini canlandırıyor. Maraşlı eski bir askerdir. Kızı Zelış'in ölümünün acısını yaşamaktadır. Geçimini açtığı sahaf dükkanı ile sağlamaktadır. Mahur'un dükkana gelmesi ile tanışırlar. Mahur istemeden bir olayı karışır ve Maraşlı tarafından kurtarılır. İkilinin ilk bağı böyle oluşur. Dizide aksiyon ve aşk ön plandadır. Maraşlı oldukça cesaretli ve adaletli bir karakterdir. Maraşlı dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı ve Alina Boz'un canlandırdığı Mahur karakterinin tutkulu aşkları gözler önüne serilecek.



Maraşlı her pazartesi saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.









Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 21:07