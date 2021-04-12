Serenay Sarıkaya Haldun Demirhisar ile Aşk Yaşadığı İddialarına Netlik Kazandırdı

Ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya uzun bir süredir televizyon ekranlarında yer almıyordu. Pandemi döneminde Cem Yılmaz ile ilişki yaşaması ile magazin gündeminde yer alan Sarıkaya, bu kez ise Haldun Demirhisar ile anıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda ünlü isim Serenay Sarıkaya'nın iş insanı olan Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Genç oyuncu Serenay Sarıkaya ve iş insanı Haldun Demirhisar’ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi oturdu ve konu hakkında çok sayıda yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncu ise ortaya atılan bu iddialar hakkında sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yazısı paylaştı. Magazin gündeminde büyük bir yer tutan ve 12 Nisan tarihinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı ve bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve aşk hayatı ile magazin gündeminde yer tutuyor. Bugün ise Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddia oyuncunun hayranlarını oldukça şaşırttı. Ünlü oyuncu Sarıkaya'nın iş insanı olan Haldun Demirhisar ile bir ilişki yaşadığı iddiası magazin gündeminde yer aldı. Bunun yanı sıra Sarıkaya ve Demirhisar ikilisinin Göcek Bedri Rahmi Koyu’nda bir teknede beraber görünmesi ikili hakkında yapılan dedikoduların daha da güçlenmesine sebep oldu.

“Kınıyorum”

Sarıkaya ise sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıp konuya netlik kazandırdı. Hakkında yazılan haberlerde çirkin bir üslup kullanıldığı ve yazılanların asılsız olduğu açıklandı. Yapılan haberlerde bahsedilen kişinin arkadaşı olduğunu ve bir kadının sadece güçlü bir erkekle sevgili olması durumunda istediği hayatı yaşayabileceğine dair yapılan imaları kınadığını belirtti.