Serenay Sarıkaya Ekranlara Geri Mi Dönüyor, Yeni Proje Ne?

Ekranların sevilen yüzü oyuncu Serenay Sarıkaya tekrar dizlere mi dönüyor? Uzun süredir dizi projelerinde göremediğimiz ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, eylül ayında çekimlerine başlanması planlanan Şahmeran adlı dizide oynayabileceği konuşulmakta. Güzel oyuncunun dizi projesinde sıcak baktığı öğrenilirken hayranları ise tekrardan Serenay Sarıkaya'ya ekranlarda göreceği için mutlu. Şahmeran adlı dizide oynayıp oynamayacağı tam kesinleşmeyen Serenay Sarıkaya'nın, dizinin senaryosunu öğrendikten dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağını konusunda sonra karar vereceği konuşuluyor.

Medcezir dizisi ile kariyerinde zirve yapan Serenay Sarıkaya ardından oynamış olduğu isimli dijital dizi çalışmasında ardından tekrar söz ettirmişti. Uzun sürede dizi setlerine uğramayan Sarıkaya bir film projesi ile tekrar karşımızda olması muhtemel gözüküyor. Bergen adlı film için geçtiğimiz yıl çalışma temposu oluşturan oyuncu, koronavirüs sebebiyle çıkan problemler neticesinde Bergen filminin projesinin bir süreliğine askıya alındığı öğrenilmişti.

Serenay Sarıkaya hayranları güzel oyuncunun bir an önce dizi veya film setlerinde tekrar gözükmesini istiyor. Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncunun yakın zamanlarda tekrardan ekranlara geri dönecek. Sarıkaya, Şahmeran isimli dizi projesi ile şu an anlaşma aşamasında. Alınan bilgilere göre Sarıkaya, Şahmeran dizisine karar vermek için çalışmalarının sonlanmasını bekliyor.

Serenay Sarıkaya hayranlarının heyecanlı bekleyişi sona erecek gibi gözüküyor diyebiliriz. Şahmeran adlı dizinin Netflix platformunda yayınlanacağı ve Pınar Bulut imzalı olduğu bilinmekte. dizinin yapımcılığını ise Tims&B üstleniyor. Sarıkaya dizi ile henüz net bir şekilde anlaşma imzalaması da, güzel oyuncular bize projesine sıcak baktığı bilinmekte.

Projenin servis netleştiğinde Serenay Sarıkaya'nın da dizi kadrosu olup olmadığı netleşecek. Netflix platformda yayınlanacak olan dizinin eylül ayı gibi çekimlerinde başlanması hedefleniyor. Umur Turagay yönetmenliğinde çekilecek olan dizi şimdiden merak edilmeye başlandı.

Diğer yandan ise, diğer bir film projesi olan Bergen'in çekimlerinden yaz aylarında yapılacağı konuşulurken Serenay Sarıkaya bu konuda net bir açıklama yaptım. Açıklamasında, ‘’ Hiç bir gelişme yok bende heyecanla bekliyorum ama bir sıkıntılar oldu.Hayırlısı olsun’’ açıklamasını yaptı.