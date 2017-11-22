Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur sahneler !

Fi dizisinde başrolleri paylaşan Ozan Güven ile Serenay Sarıkaya dizideki cesur sahneler ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü.Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fi dizisi yeni bölümünde yine cesur sahnelere yer verdi.

Güzel oyuncu Nehir Erdoğan'ın ardından Fi dizisine Yasemin Allen de transfer oldu.Güzel oyuncu Yasemin Allen dizide Ece karakterine hayat verecek. Bale okulunun başarılı öğrencilerinden olan Ece'nin yolu Deniz ve Duru'yla kesişecek.

Başladığı günden itibaren cesur sahneleri ile gündeme gelen Fi dizisi yeni bölümünden yayınladığı fragmanda görüldüğü kadar yine ateşli sahneler yer alacak.Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni bölümde de gene iddialı sahnelerle seyirciyle buluşacak.