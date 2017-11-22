Galeriler Videolar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105964
ALTIN
163.167
DOLAR
3.9354
STERLİN
5.2267
EURO
4.6395
Atatürk Havalimanı'nda bomba ihbarı !
Atatürk Havalimanı'nda bomba ihbarı !
Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur sahneler !
Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur...
HDP'li vekil terörist cenazesinde görüntülendi !
HDP'li vekil terörist cenazesinde görüntülendi...
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi !
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar...
ABD'ye ait hava aracı Japonya'da düştü !
ABD'ye ait hava aracı Japonya'da...

Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur sahneler !

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Fi dizisindeki cesur sahneleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya dizinin son bölümünde yine cesur sahnelerde başrol oynadı ..

22 Kasım 2017 Çarşamba 17:09
Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur sahneler !

Fi dizisinde başrolleri paylaşan Ozan Güven ile Serenay Sarıkaya dizideki cesur sahneler ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü.Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fi dizisi yeni bölümünde yine cesur sahnelere yer verdi.

Güzel oyuncu Nehir Erdoğan'ın ardından Fi dizisine Yasemin Allen de transfer oldu.Güzel oyuncu Yasemin Allen dizide Ece karakterine hayat verecek. Bale okulunun başarılı öğrencilerinden olan Ece'nin yolu Deniz ve Duru'yla kesişecek.

Başladığı günden itibaren cesur sahneleri ile gündeme gelen Fi dizisi yeni bölümünden yayınladığı fragmanda görüldüğü kadar yine ateşli sahneler yer alacak.Güzel oyuncu  Serenay Sarıkaya, yeni bölümde de gene iddialı sahnelerle seyirciyle buluşacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nur Yerlitaş'tan 'Şehit'ler için skandal sözler !
Nur Yerlitaş'tan 'Şehit'ler için skandal sözler !
Aleyna Tilki , dil eğitimi için ABD'ye gitti
Aleyna Tilki , dil eğitimi için ABD'ye gitti
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay oldu !
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay oldu !
Alper Potuk ve Tuvana Türkay çifti ayrıldı mı ?
Alper Potuk ve Tuvana Türkay çifti ayrıldı mı ?
Burcu Esmersoy, reklam çekimleri için servet kazanacak !
Burcu Esmersoy, reklam çekimleri için servet kazanacak !
Nişanlısından ayrılan Merve Özbey çok iddialı geri döndü !
Nişanlısından ayrılan Merve Özbey çok iddialı geri döndü !
Ünlü balerin Evlin Avidor et çaldığı için mi tutuklandı ? Evlin Avidor , kimdir ?
Ünlü balerin Evlin Avidor et çaldığı için mi tutuklandı ? Evlin Avidor , kimdir ?
Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia'dan 'cinsellik' itirafı !
Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia'dan 'cinsellik' itirafı !
Beyaz Show'da gergin anlar ..Demet Özdemir'den Danla Bilic'e büyük şok
Beyaz Show'da gergin anlar ..Demet Özdemir'den Danla Bilic'e büyük şok
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim