Serenay Sarıkaya cephesinden Cem Yılmaz açıklaması geldi güzel oyuncu konuya ilişkin açıklama yaparak, aşk iddialarına ilişkin sürekli yapılan haberler ve yorumlara açıklık getirdi. Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz bir süre birliktelik yaşadı, ilişki yaşadıkları sırada ünlü çiftin aşkı magazin dünyasını oldukça salladı. Ayrılık kararı alan ikiliden ses seda yok iken geçen hafta Serenay Sarıkaya kendi Instagram hesabı üzerinden Cem Yılmaz’ın fotoğrafını beğendi. Bu beğeni, şu soruyu akıllara getirdi, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya barıştı mı? Bu sorun magazin dünyasında yankı uyandırırken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan cevap geldi, tekrardan barışma iddialarına yönelik Sarıkaya ‘’Yetişkin insanlarız görüşmüyoruz ama küs değiliz neden küselim’’ şeklinde bir açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz sene 2020 yılında güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz çifitinin yaşadığı aşk gündem olurken, ikiliyi birbirine çift olarak yakıştıranlar kadar ünlü çifti birbirine yakıştırmayan ve eleştiri yapan birçok kişi olmuştu. Serenay Sarıkaya,stanbul Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bakım merkezinden çıkan Sarıkaya ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilgili uzun bir süredir konuşmazken, suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz'ın fotoğrafını beğendiği muhabirler tarafından hatırlatılan Sarıkaya aşk iddiaları için ‘’ Yok barışmadık kendisi de söyledi zaten çok normal artık büyütmeyelim böyle şeyleri bir like’tan buraya gelmesin mevzu yetişkin insanlarız görüşmüyoruz ama küs değiliz neden küselim. Açıklamasını yaptı.

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın fotoğrafına like atması ile ilgili Cem Yılmaz yaptığı açıklamada ise muhabirlerin sormuş olduğu ‘’ Serenay Hanım ile barıştınız mı? ‘’ sorusunu ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ‘’Küsmedik ki barışalım’’ şeklinde bir açıklama geldi.

İkilinin 10 ay süren bir ilişki yaşadığı ve devamında Cem Yılmaz'ın, muhabirlerin sormuş olduğu ‘’Ayrıldınız mı?’’ sorusuna ‘’ Evet, ayrıldık’’ cevabını vermesiyle ayrılık haberi kesin bir şekilde öğrenilmişti.