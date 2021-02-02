Serenay Sarıkaya Cephesinden Cem Yılmaz Açıklaması

Geçtiğimiz sene 10 aylık süren ilişkilerini sonlandıran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte detaylar

Serenay Sarıkaya Cephesinden Cem Yılmaz Açıklaması

Serenay Sarıkaya cephesinden Cem Yılmaz açıklaması geldi güzel oyuncu konuya ilişkin açıklama yaparak, aşk iddialarına ilişkin sürekli yapılan haberler ve yorumlara açıklık getirdi.  Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz bir süre birliktelik yaşadı,  ilişki yaşadıkları sırada ünlü çiftin  aşkı magazin dünyasını oldukça  salladı.  Ayrılık kararı  alan ikiliden  ses seda yok iken geçen hafta Serenay Sarıkaya kendi Instagram hesabı üzerinden  Cem Yılmaz’ın  fotoğrafını beğendi. Bu beğeni, şu soruyu akıllara getirdi, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya barıştı mı? Bu sorun magazin dünyasında  yankı uyandırırken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan cevap geldi, tekrardan barışma iddialarına yönelik Sarıkaya  ‘’Yetişkin insanlarız görüşmüyoruz ama küs değiliz neden küselim’’  şeklinde bir açıklama yaptı.

  Geçtiğimiz sene 2020 yılında güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz çifitinin yaşadığı aşk gündem olurken, ikiliyi birbirine çift olarak yakıştıranlar kadar ünlü çifti birbirine yakıştırmayan ve eleştiri yapan birçok kişi olmuştu.  Serenay Sarıkaya,  İstanbul Bebek'te  muhabirlerin sorularını yanıtladı.  Bakım merkezinden çıkan Sarıkaya ünlü komedyen Cem Yılmaz ile  ilgili uzun bir süredir  konuşmazken, suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz hafta  Cem Yılmaz'ın  fotoğrafını  beğendiği muhabirler   tarafından hatırlatılan Sarıkaya aşk iddiaları için ‘’ Yok barışmadık kendisi de söyledi zaten çok normal artık büyütmeyelim böyle şeyleri bir like’tan buraya gelmesin mevzu yetişkin insanlarız görüşmüyoruz ama küs değiliz neden küselim. Açıklamasını yaptı.

  Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın fotoğrafına like atması ile ilgili Cem Yılmaz yaptığı açıklamada ise muhabirlerin sormuş olduğu ‘’ Serenay Hanım ile barıştınız mı? ‘’ sorusunu ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ‘’Küsmedik ki barışalım’’  şeklinde bir açıklama geldi.

 İkilinin 10 ay süren bir ilişki yaşadığı ve devamında  Cem Yılmaz'ın,  muhabirlerin  sormuş olduğu ‘’Ayrıldınız mı?’’  sorusuna ‘’ Evet, ayrıldık’’  cevabını vermesiyle  ayrılık haberi kesin bir şekilde öğrenilmişti.

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