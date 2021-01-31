Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’a Beğeni Attı! Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Barıştı Mı?

Geçtiğimiz yıl, yaşadıkları aşkla gündeme bomba gibi oturan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisi yaklaşık olarak 10 ay birlikte olduktan sonra kısa süre önce bitmişti. Serenay Sarıkaya bugün Cem Yılmaz’a barışmak için hamle yaparken fena yakalandı. Cem Yılmaz’ın yaptığı son paylaşımı beğenen Serenay Sarıkaya’nın barışmak istediği düşünülüyor. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? İşte son gelişmeler…

Geçtiğimiz sene ilk defa Mart ayında Atina’da görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftinin yaşadığı aşk fotoğraflarla belgelenmişti ve 2020 yılının gündemden düşmeyen birlikteliklerinden biri olmuştu. “Cem Yılmaz Defne Samyeli’yi Serenay Sarıkaya ile aldattı” iddiası en çok konuşulan konulardan birisi olmuştu. Fakat çiftin aşkı sadece 10 ay kadar sürdü. Sarıkaya ve Yılmaz, karantinayı da birlikte geçirmişti. Daha sonra beklenmedik bir ayrılık kararı almışlardı.

AYRILDIKLARINI KABUL ETMİŞLERDİ

Ekim ayında Cem Yılmaz’a sorulan “Ayrıldınız mı?” sorusuna evet cevabının verilmesi ile Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi resmi olarak duyurulmuştu. O günden sonra bir daha hiçbir şekilde bir araya gelmeyen ikili daha sonra sorulan tüm ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Çift, arkadaş olarak ayrılmaya karar vermiş ve Instagram’dan takipleşmeye devam etmişti.

Dün akşam Serenay Sarıkaya hayranlarına fena bir şekilde yakalandı. Zafer Algöz ile birlikte Nejat Alp’in “Sen Miydin Sevgilimi Çalan” şarkısını söyleyen Cem Yılmaz bu düeti “Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok” notu ile Instagram üzerinden paylaştı. Eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın paylaştığı gönderiyi beğenen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bu hareketi ile Cem Yılmaz’a Barışma hamlesi yapıyor gibi algılandı.

SERENAY SARIKAYA GERİ ADIM MI ATTI?

Yılbaşı gecesi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ya Instagram’dan takip etmeyi bırakan Cem Yılmaz, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Serenay Sarıkaya ise Cem Yılmaz’ın takibi bırakmasına rağmen hala eski sevgilisini takip etmeye devam ediyordu. Cem Yılmaz da Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu ve Mayıs ayında paylaştığı fotoğrafı silmemişti. Bir süre sonra Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya yeniden takip etmeye başlamıştı.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra arkadaşları ve annesi Ümran hanım ile birlikte Ege'de uzun bir tatil yapmış ve geçtiğimiz ay İstanbul’a dönmüştü.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 02:39