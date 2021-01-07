Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma evleniyor!

Seren Serengil Mustafa Rahman Tohma'ya "Evet" dedi!

Seren Serengil Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine evet dedi. Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Daha düne kadar Tohma için dostum diyen Serengil evlilik kararı alarak magazin gündemine bomba gibi düştü. İnstagram hesabından mutlu haberi Seren Serengil duyurdu. ​​​​Seren Serengil Kutsi'nin İlanı- Aşk şarkısını hikayesine ekleyip "evet dedim" yazdı. Mustafa Rahman Tohma ise " Bir kişide hem arkadaşlığı hem aşkı bulmak" paylaşımı yapıp Serengil'i etiketledi.

Arkadaşlık aşka dönüştü!

2 yıldır aynı arkadaş ortamında bulunun Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma evlilik kararı aldı. İkili daha öncede aşk haberleri ile gündeme gelmiş Serengil ise her defasında arkadaş olarak gördüğünü ve aşk olamayacağını söylemişti. 2 yıldır sürekli birbirleriyle vakit geçiren ikili oldukça iyi anlaşıyor ve herkes tarafından çok yakıştırılıyordu.

Mustafa Rahman Tohma ise bu ilişkide arkadaş olmak istemeyen taraftı ve Seren Serengil'e duygularını artık ilan etmişti. Seren Serengil ise arkadaş olarak çok sevdiği Mustafa Rahman Tohma'yı kaybetmek istemediğinden aşk yaşamaktan korkuttuğunu dile getirmişti.

Mustafa Rahman Tohma : Seren Serengil'e çok aşığım !

Mustafa Rahman Tohma ilgisini Seren Serengil'e belli etmekle kalmamış herkese duyurmuştu. Serengil'in sunduğu magazin programında Seren Serengil'e aşkını ilan etmişti. Seren Serengil'de son zamanlarda fikir değiştirdiğini belli etmiş ve yeşil ışık yakmıştı. Serengil yılbaşını beraber geçirdiği Tohma ile sürekli resimler paylaşmış ve onu öven yazılar yazmıştı.

Seren Serengil bu dönem ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında aşırı derece kilo veren ve sağlık problemleri yaşayan Seren Serengill'e bu zor zamanlarında Mustafa Rahman Tohma hiç yalnız bırakmıyor ve Seren Serengil'e hep destek olmaya devam ediyor.

Mustafa Rahman Tohma kimdir?

Mustafa Rahman Tohma 38 yaşındadır. Bir dönem modellik yapmıştır fakat asıl mesleği çifçiliktir. Antakya'da çiftçilikle uğraşan Mustafa Rahman Tohma Ziraat Mühendisliği mezunudur.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 20:42