Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medyayı salladı !

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı sevgilisi Özay Bakır’la yaşadığı tutkulu aşkını sürpriz bir şekilde sonlandıran Seren Serengil yılbaşına yalnız girmenin hüznünü yaşıyor.Seren Serengil instagram hesabından sevgilisinin omuzlarına çıkmış bir genç kadının fotoğrafını paylaştı ve bu kareyle ilgili isteğini açıkladı.

Seren Serengil fotoğrafın altına da ; "Bu yıl olamadı… Ama bu fotoğrafın önümüzdeki yıl aynısını koyacağım! Kimin o şanslı omuzlar bakalım. Allah hepimizi en azından bu saatten sonra iyi insanlarla karşılaştırsın" diye not düştü.