Seren Serengil Evleniyor! En Yakın Arkadaşına Evet Dedi!

Daha önce dört kez evlilik yapmış olan Seren Serengil’den bir müjde daha geldi. Serengil gözlerden uzak yaşadığı aşkı, aynı zamanda arkadaşı Mustafa Tohma’dan aldığı evlilik teklifine evet dedi! tüm detaylar ise haberimizde;

Güzel sanatçı Seren Serengil son zamanlarda kendinden sağlık sorunları ile bahsettiriyordu. Fakat bugün güzel sanatçı bomba bir haber patlattı. İki yıldır birlikte olduğu sevgilisine evet dedi!

Beşinci evliliğine hazırlanan Seren Serengil aldığı evlilik teklifini ise resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Mutluğunu ve sevincini hayranları ile paylaşan Serengil’e çok sayıda tebrik mesajı da geldi.

Seren Serengil özellikle son zamanlarda hastalığı ile gündeme gelmişti. Ciddi sağlık sorunları yaşayan Serengil, geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrasında tam olarak kendini toparlayamamıştı. Fakat bugün Seren Serengil hayranları ve sevenlerine müjdeli bir haber verdi! İki yıla yakındır gözlerden uzak bir şekilde ilişkisini yürüttüğü arkadaşı Mustafa Tohma’nın evlilik teklifine evet dedi.

AŞIK DEĞİLİM DEDİ

Seren Serengil ise açıklamalarında nişanlısı Mustafa Tohma’ya âşık olmadığını da söyledi. Neden evet dediğini de işte böyle açıkladı;

AŞK SONRADAN DA GELİR

Kendisine artık huzur, anlayış, iyi niyet ve arkadaşlık lazım diyen Seren Serengil aşkın sonradan da geleceğini gelirse başının üstünde yeri olacağını açıkladı. Sözlerini ise ezber bozdum ve en yakın arkadaşıma evet dedim diyerek tamamladı.

Öte yandan Mustafa Tohma’da bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak notuyla nişanlandıklarını duyurdu.

BEŞİNCİ KEZ EVLENECEK

Mustafa Tohma ile yapılması beklenen evlilik ise Seren Serengil’in ilk evliliği değil. Serengil daha önce dört kez evlenmişti.

İlk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmış ve 2 yıl sürdürmüştü.

Daha sonra ise Serengil’i aniden Cengiz İmren ile nikah masasına görmüştük. Serengil’in bu evliliği de 3 yıl sürmüştü.

4 yıl Musa Aytun ile evli kalan Serengil ise 8 yıl sonra da Yaşar İpek ile evlenmişti.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Seren Serengil ise son zamanlarda sağlık sorunları yaşamaktaydı. Geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrasında güzel sanatçı çok hızla kilo vermiş ve 46 kiloya düşmüştü. Yaşadıklarının ve tedavi sürecinin zorluğundan bahseden Serengil haftanın 3 günü ise hastanede serum tedavisi göreceğini açıkladı.