Seren Serengil'den şok itiraf! Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma aşk mı yaşıyor?

Zayıflamak için geçirdiği operasyonların yan etkileri ile sağlık problemi yaşayan Seren Serengil bu sefer aşk haberi ile gündeme bomba gibi düştü. Sürekli dostum dediği Mustafa Rahman Tohma'dan Seren Serengil'e aşk itirafı geldi. 2 yıl önce başlayan arkadaşlık aşka mı dönüşüyor? İşte detaylar ..

2 yıl önce Yaşar İpek'ten olaylı bir şekilde boşanan Seren Serengil'in aşktan yana yüzü gülmedi. Boşandıktan sonrada hayatına kimseyi almayan Serengil bol bol dostları ile vakit geçiriyordu. 2 yıldır arkadaş ortamında bulunan Mustafa Rahman Tohma ile çok iyi anlaşan Serengil Tohma ile hiç ayrılmıyordu. Adları daha önce aşk idialarına karışmış fakat Serengil böyle bır durumun söz konusu olamayacağını çünkü arkadaş olduklarını söylemişti. 2 yıl içerisinde birbirine iyice alışan ikiliden Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil'e karşı duygularını belli etmiş. Seren Serengil ise bu durumun farkında olarak Tohma'yı sadece arkadaş olarak gördüğünü her fırsatta söylemeye devam ediyordu.

Mustafa Rahman Tohma: Seren Serengil'e aşığım!

Mustafa Rahman Tohma artık Seren Serengil'e aşkını Seren Serengil'in sucunuluk yaptığı magazin programında herkese ilan etti. Seren Serengil ise çok sevdiği Tohma'yı kaybetmektenkorktuğu için arkadaş olarak kalmaktan yanaydı. Fakat yılbaşını beraber geçiren ikiliden Seren Serengil yaptığı paylaşımlarla artık Tohma'ya şans vereceğinin sinyallerini yaktı.

Seren Serengil'den itiraf:

En zor günlerinde yanında Tohma olduğunu sürekli söyleyen başarılı magazin yorumcusu ve sanatçı Seren Serengil bir itirafta bulundu. Geçirdiği ameliyat sonrasında istemsizce üstünü kirletmek zorunda kalan Serengil'in üstünü iğrenmeden Tohma temizlemiş. Bu durumda bile Serengil'e yardımcı olan Tohma Serengil hayranlarından olumlu bir sürü yorum alarak sosyal medya hesaplarından Serengil'e artık Tohma ile aşk yaşa ve mutlu ol temennisinde bulunuldu.

38 yaşındaki Mustafa Rahman Tohma Ziraat Mühendisi olup Antakya'da çiftçilik yapıyordur. Seren Serengil artık bu ilişkiye yeşil ışık yaktığından yakında aşk başlayacak gibi duruyor!



Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 17:49