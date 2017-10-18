Galeriler Videolar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107240
ALTIN
151.756
DOLAR
3.6842
STERLİN
4.8528
EURO
4.3283
Adana'da korkunç olay : Zorla sahte rakı içirdiler !
Adana'da korkunç olay : Zorla...
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması...
Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe sözleri !
Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe...
Trabzonspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay mı oluyor ?
Trabzonspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay...

Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !

Ekranların sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda Alara karakterini canlandıran Serel Yereli geçtiğimiz günlerde paylaştığı üstsüz fotoğrafla bütün dikkatleri üzerine çekti.Serel Yereli paylaştığı fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:15
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşarak bütün dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli paylaştığı resme gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğraf 'Serel Yereli'nin çıplak fotoğrafı' olarak yayılınca güzel oyuncu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

SEREL YERELİ'NİN PAYLAŞIMI

SEREL YERELİ'NİN AÇIKLAMASI 

Serel Yerel : " Üstsüz foto öyle olmaz , hiç p... izlemiyormuşcasına haber yapmayın..Birbirimizi kandırmayalım ..Bi sırt gösterdik diye" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi ! Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu
Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi ! Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu
Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!
Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Acun Ilıcalı'dan 'ırkçılık' iddilarına yanıt geldi !
Acun Ilıcalı'dan 'ırkçılık' iddilarına yanıt geldi !
O Ses Türkiye'ye Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe kavgası damga vurdu !
O Ses Türkiye'ye Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe kavgası damga vurdu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim