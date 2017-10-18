Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşarak bütün dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli paylaştığı resme gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğraf 'Serel Yereli'nin çıplak fotoğrafı' olarak yayılınca güzel oyuncu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

SEREL YERELİ'NİN PAYLAŞIMI

SEREL YERELİ'NİN AÇIKLAMASI

Serel Yerel : " Üstsüz foto öyle olmaz , hiç p... izlemiyormuşcasına haber yapmayın..Birbirimizi kandırmayalım ..Bi sırt gösterdik diye" ifadelerini kullandı.