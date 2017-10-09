Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti boşanıyor mu ? Serdar Ortaç konuştu

2014 yılında görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti hakkında sürekli yeni bir iddia ortaya atılıyor.Son olarak çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmemesi akıllara acaba boşanıyorlar mı sorusunu getirdi.Evlilikleri boyunca sürekli bu iddialarla karşı karşıya kalan Serdar Ortaç bu haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Serdar Ortaç ''Sabah sabah herkes beni arıyor. Boşanmadık'' dedi.

Serdar Ortaç 3 yıldır baba olmak istediğini her fırsatta dile getirirken eşi Chloe Loughnan ise mankenlik yaptığı için anneliğe sıcak bakmıyor.