Serdar Ortaç: ''Tayyip Beyi Kişilik Olarak Seviyorum Emine Ablamı da''

Katılım sağladığı televizyon programında kendisine ve gündeme ilişkin açıklamalar yapan Serdar Ortaç, "Maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz?" sorusunu cevapladı. Serdar Ortaç devletçe bir adam olduğunu ifade ederek, "Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Beyi kişilik olarak seviyorum. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın'ın sunucusu olduğu, Haber Global ekranlarından yayınlanan 'Koltuk' programına konuk olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. Programda özel hayatı ve birçok Detay hakkında açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, Buket Aydın'ın "Maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz" sorusunu da cevaplandırdı.

"Ben Devletçi Bir Adamım"

Ünlü şarkıcı kendisinde evdeki bir adam olarak tamamlayarak, "Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz."

Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdiğini dile getirerek, "Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip Beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak. Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki. " açıklamasını yaptı.

'Meral Akşener Birinci Gelir'

ilerleyen dönemlerde olası bir seçim durumunda, oy oranlarına ilişkin tahminlerini paylaşan Serdar Ortaç, açıklamalarına şu şekilde devam etti.: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu da seviyorum. İnsan olarak onunla da tanışıyorum, ekibini de seviyorum o da yapmak istiyor bir şeyler. Sıraya soksam Meral hanım birinci gelir. Mansur Yavaş 2'inci gelir. Kemal Bey 3, Ekrem Bey 4, Ali bey 5'inci gelir. Ahmet Davutoğlu 6'ıncı gelir. Selahattin Bey 7'inci gelir. Ama 1'inci Meral abla gelir.’’ açıklamasında bulundu

Diğer yandan açıklamasının devamında ise, Ekrem İmamoğlu'nun tecrübesinin az olduğunu, birkaç sene tecrübe edinirse güzel bir şekilde yönetebileceği ne dile getirdi.