Serdar Ortaç'tan Şok İtiraf! Vatandaştan Tepki Yağıyor

Serdar Ortaç'tan bomba gibi bir itiraf geldi, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Serdar Ortaç vermiş olduğu röportajda kredi ödemekte sıkıntı çekince devlet bankalarından birinin borcun tam 8 ay ertelediğini söyledi. Yapmış olduğu bu açıklama ile çoğu kişinin tepkisini topladı.

Devlet bankasının borcunu 8 ay ertelediğiniz söyleyen Serdar Ortaç, Serdar Ortaç'ın sen, seni mahkemeye verir miyiz evlat, şeklinde kendisine ifade kullanıldığını söyledi.

Gazeteye vermiş olduğu röportajda özel hayatına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar ve itiraflarda bulunan Serdar Ortaç, ismini vermediği bir bankayla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Bu itiraf oldukça ses getirdi.

Son dönemlerde ciddi bir gelir kaybı yaşadığını ve borçlarını ödeyebilmek adına bir devlet bankasından kredi çekmek zorunda kaldığını belirten şarkıcı Serdar Ortaç, Vallahi son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası sen Serdar Ortaç seni mahkemeye verir miyiz evlat’’ şeklinde bir ifade kullandıklarını ve borcunu tam 8 ay ertelediklerini dile getirdi. Bu bankanın Eğer özel banka olsaydı donu mu alırdı.. şeklinde bir ifade kullandı röportajında.

Verdiği röportajın devamında ise, kötü alışkanlıklarından dolayı maddi olarak çok büyük kayıplara uğradığını söyleyen Ortaç, zamanında çok yatırım yaptım oturduğum evin tüm sokağı tüm mahalle benimdi eski Ali Sami Yen'in yanında 12 katlı plazam vardı babadan kalma fabrika… o hala duruyor şükür. diğer bütün mallarının hepsi kötü alışkanlıklarından dolayı gitti ticari aklım yok benim ha şu an evim var sizi diyor var ama zamanında kazandıklarımı doğru değerlendiremedi maalesef, şekiller ifade verdi.

Özellikle de devlet bankasının Serdar Ortaç'ın borcunun 8 ay ertelendiğini öğrenen vatandaşlar sosyal medyadan oldukça tepkili paylaşımlarda bulundu.

Son zamanlarda YouTube, gazete, televizyonda maddi durumu ve özel hayatına ilişkin bomba gibi itiraflarda bulunan ve çok konuşulan şarkıcı son röportajında kullandığı ifadeler ile çok konuşulacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 15:58