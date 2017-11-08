Serdar Ortaç'tan sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama ! MS Hastalığı nedir ?

Yaklaşık 3 yıldır MS hastalığı ile mücade eden Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Serdar Ortaç, hastalığı ile ilgili üzücü açıklamalarda bulundu.Ortaç hastalığı yüzünden acı çektiğini söyleyerek , "Dışarıdan iyi görünebilirim ama içeriden yanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir radyo programında katılarak samimi itiraflarda bulunan Serdar Ortaç hastalığı ile ilgili olarak "Dıştan iyiyim, ama içeriden yanıyorum. Sanki çimentoyu, alçıyı belime dökmüşler gibi. Sahnede 'Yaz Yağmuru'nu okuyorum mesela, hop yana kayıyorum toparlıyorum kendimi ve devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

47 yaşında olan sevilen sanatçı sözlerine "Bu konserleri yapmazsan evde oturup kendimi yerim. O yüzden hiç önemli değil, atlatacağım bu hastalığı" diyerek devam etti.

MS HASTALIĞI NEDİR ?

MS hastalığı yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük, ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkabilen bir hastalıktır. MS Hastalığı (Multipl skleroz), bağışıklık sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırdığı potansiyel olarak zayıflatan bir hastalıktır.