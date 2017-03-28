Serdar Ortaç'tan Bomba Açıklaması : Vız Gelir Tırıs Gider

Serdar Ortaç’ın Bulgaristan’da konser vereceği otele bomba ihbarı büyük panik yaşandı. Bomba ihbarının ardından yüzlerce kişi tahliye edildi.



Tahliyenin ardından bomba imha ekipleri uzunca süre otelde arama ve tarama yaptı. Yapılan araştırmaların ardından bombaya rastlanmayınca, otel tekrar kullanıma açıldı.



BOMBA VIZ GELİR TIRIS GİDER!

Bomba imha uzmanı ekipleri ve polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı gecede sahneye çıkan şarkıcı, “Bomba bize vız gelir, tırıs gider. Siz ‘Yeter’ diyene kadar sahnede kalacağım. Neşemizi kimse bozamaz. Sizlerin kılına zarar gelse çok üzülürdüm” şeklinde konuştu.



Saatler süren konserde Bulgar vatandaşlar ve Türk soydaşlar gönüllerinde eğlendi.