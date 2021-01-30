Serdar Ortaç Menajerimi Ara Dizisine Konuk Oyuncu Olarak Katılıyor

Ayyapım imzasını taşıyan Menajerimi Ara dizisine daha önce Gülben Ergen konuk oyuncu olarak diziye katılacağını duyurmuş ve bu duyuru sonrasında büyük yankı uyandırmıştı. 23. yeni bölüm tanıtımı yayınlanan dizide yeni konuk oyuncular açıklanırken Serdar Ortaç, Oral Özer Ve Ece Dizdar’ın bu Hafta projeye katılacağı öğrenildi. Pazar günü ekranlara gelecek olan yeni bölümde Canan Ergüder’in hayat verdiği Ferit karakteri yaptığı hamilelik testinin sonucu ile çok şaşırırken Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı dizideki Dicle karakteri hayatındaki büyük bir tehlikeyi atlatmayı başaracak.

Pazar akşamı seyirci ile buluşmak için hazırlanan dizinin 23 .bölümü adeta bir yıldızlar geçidi olacak. Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ece Dizdar ve Oral Özer'in konuk olduğu bölüm izleyicilere keyifli bir akşam yaşatmak için sabırsızlıkla bekliyor. Barış'a zarar vermek için her türlü yolu deneyen kişi karakoldan serbest bırakıldıktan sonra Dicle’nin evine girerek saklanmıştı. Dicle ise olanlardan bihaber akşam evine döndüğünde ışıkları açamamış ve bu durumdan biraz tedirgin olmuştu. Tam bu sırada o kişinin hapisten çıktığını öğrenen Barış ise Dicle’nin evine gitmek için hazırlanırken dizinin sonuna gelinmişti.

23. yeni bölümü Pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümde Barış, Dicle'yi o kötü adamdan kurtaracak. Gülben Ergen ise Feris’e hamile olabileceğini söyleyip test yapması tavsiye edecek. Feris ise hamilelik testi yaptırdıktan sonra alacağı haber ile adeta bir şok yaşayacak. Aynı zamanda EGO Ajans’ta işler tekrar ve tekrar karışmak üzere. Serkan'ın menajerlere verdiği bir haber üzerine bu hafta izleyeceğimiz bölümde EGO Ajans’ta menajerler zorlu bir dönem geçirecek gibi gözüküyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Barış Falay, Serhat Teoman, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş gibi isimler yer alırken sevilen dizi yeni bölümü ile pazar akşamı Star TV'de saat 20.00’da izleyici kitlesi ile buluşmak için beklemekte.