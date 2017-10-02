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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'dan cesur pozlar !

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan bir iç çamaşırı markası için birbirinden cesur pozlar verdi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:23
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'dan cesur pozlar !

Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan kendi iç çamaşır markası için kameraların karşısına geçti.Kendi iç çamaşırı markasını oluşturan Chloe Loughnan birbirinden ateşli pozlar vererek yürekleri hoplattı.Konuyla ilgili Serdar Ortaç'ın neler söyleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Chloe Loughnan'ın bu pozlarından sonra ise akıllara Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı o açıklama geldi.

Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak Chloe Loughnan açıklaması ;

Serdar Ortaç, "Biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım. Çünkü 'sen o kalçalara ancak bakarsın.' Ama ben dokunabilirim" açıklamalarını yapmış ve magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

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