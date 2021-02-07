Seranay Sarıkaya’dan Yeni Dizi Müjdesi

Ekranların sevilen ismi ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir tasarım ofisinden çıktığı sıralarda kameralara yakalandı. Güzelliği ve fit vücudu ile her zaman ilgileri üzerine toplayan oyuncu kameralar tarafından görüntülendiği sırada maskesi de takılı olduğu için salgın döneminde alınan önlemlere uyduğunu da gösterdi. Kazdağları tatilinden sonra evine dönen başarılı oyuncu kendisini iyi hissettiğini söyledi. Muhabirler ile konuşması sırasında Bergen isimli filmden ve yaptıklarından söz eden Sarıkaya, hayranlarına beklenen müjdeyi de verdi. Yeni bir dizi projesi hakkında çalışmaya başladığını açıklayan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, henüz yolun başında olduklarını ifade etti. Oyuncu son dönemde Cem Yılmaz ile yaşamış olduğu ilişki ile gündeme gelmiş ve bu ilişkinin sonlanması ile de çok konuşulmuştu. Çok konuşulan ilişkisini sonlandırma kararı alan Sarıkaya, şu an yeni dizi projesi üzerinde çalışmakta. Yalnızca reklam filmlerinde rol alıp dizi setlerinden bir süredir uzak kalan oyuncu, hayranlarına müjdeyi verdi. İşte genç oyuncunun açıklamaları…

Aynı zamanda bir süredir dizilerde yer almayan Sarıkaya, yalnızca reklam filmlerinde boy göstermişti. Ancak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hayranlarına müjdeyi verdi. Salgın nedeni ile çalışma hayatına ara veren oyuncu, setlere tekrardan dönüş kararı aldığını açıkladı. Muhabirler ile konuşması sırasında her şeyin yolunda olduğu açıklamalarını yapan Sarıkaya, iyi olduğunu ve buna şükrettiğini açıkladı. Kısa süre önce Kazdağları’nda yaptığı tatil hakkında da bunun kendisine iyi geldiğini ve bu sayede dinlenebildiğini açıkladı.

Oyuncunun Bergen filmi Salgın öncesinde gündeme gelmişti. Edinilen bilgilere göre film hakkında yeni bir gelişme bulunmamakta. Pandemi dönemi ile askıya alınan film halen aynı durumda beklemekte. Konuşması sırasında hayranlarına kendisinden beklenen müjdeyi veren genç oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni dizi haberi ile ilgili de henüz söylenebilecek fazla bir şeyin olmadığını çünkü yolun çok başında olduklarını ifade etti. Ancak durum netleştiği zaman hemen çalışmaya başlayacağını ve set ortamına çok fazla özlediğini açıkladı. 1 seneyi aşkın süredir yaşanan pandemi tehlikesinin de halen devam ettiğini ve bu yüzden dikkatli bir şekilde davranmanın önemini vurgulayan Sarıkaya, onların da normalleşmeye beklediklerini belirtti.