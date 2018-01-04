Seranay Aktaş'ın Alman aşkı sosyal medyayı salladı

Serenay Aktaş'ın Alman model Rob Mark'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.Güzel oyuncu Serenay Aktaş , Alman model Rob Mark ile sürpriz bir aşka yelken açtı. Yeni yılı sevgilisiyle birlikte Danimarka’da karşılayan ünlü isim, 3 günlük aşk tatilinden romantik karelerini de sosyal medyada yayımladı.

Serenay Aktaş'ın bu gönderileri kısa sürede büyük beğeni topladı.Yeni yılı Danimarka'da karşılayan Serenay Aktaş, aslında sevgilisi Rob Mark ile buluşmak için oraya gitmiş.

Futbol oynadığı dönemlerden tanınan Seranay Aktaş , Survivor programı ile akıllara kazınmıştı.