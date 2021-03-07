Seni Çok Bekledim’den Kötü Haber

Star TV'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, Cuma akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 6 bölümünü geride bırakan dizi, yeni bölümü ile ekranlara gelmek için sabırsızlanmakta. Ancak ekran hayatına Star Tv’de başlayan dizinin reyting oranlarının ise oldukça düşük olduğu haberi öğrenildi. İddialı bir şekilde başlayan dizi, sonuçları ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu tarafından başrolleri paylaşılan projenin reytingleri her ne kadar düşük olsa da set ekibinin huzurlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Her ne kadar dizinin reyting oranları düşük olsa da projenin hikayesi izleyicileri etkilemiş durumda. Birbirinden başarılı iki isim Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu tarafından başrolleri paylaşılan dizinin seti ise oldukça mutlu ve huzurlu bir şekilde geçiyor. Dizi setinden paylaşılan kamera arkası görüntüleri de bu durumu kanıtlar nitelikte.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler içerisinde Seni Çok Bekledim ekibinin yoğun bir çalışma sergilediği görüldü. Salgın koşullarına mümkün olduğu kadar uyum sağlamaya çalışılsa da setteki yoğunluk sebebi ile mesafe konusunda fazla bir şey yapılamıyor. Buna rağmen dizinin tüm ekibinin çekim öncesinde sık sık testler yaptırdığı ve sağlıklarını kontrol altında tuttukları belirtilmişti. Alınan tedbirler sonucunda Seni Çok Bekledim setinde büyük bir sorun ile karşılaşıldı.

Bununla birlikte dizi ekibinin içerisinde maske kullandıkları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve dizinin hayranlarının ilgisini çeken görüntülerde Özcan Deniz gülümseyen bir tavır ile kameralara yansımıştı. Diğer taraftan dizinin kadın başrolü olan ve Ayliz karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu da sosyal medyada yer alan görüntülerde hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra kamera arkası görüntülerinde, çekimlerden önce neler yaşandığı ve set çalışanları arasında nasıl bir ortam olduğu da gözler önüne serildi. Her ne kadar dizinin reyting oranları beklentileri karşılamamış olsa da oyuncuların ve set ekibinin oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmadı. Star TV'de yayın hayatına yeni başlayan Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü, dizinin hayranları tarafından merak içerisinde beklenilmekte.